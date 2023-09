In invasive net-native anty-soarte bekend as de reade fjoermier (Solenopsis invicta) is fêstige yn Itaalje en foarmje in bedriging foar Jeropa en mooglik it Feriene Keninkryk mei globale ferwaarming, neffens in stúdzje. Dizze mieren wurde beskôge as ien fan 'e meast ferneatigjende invasive soarten, om't se in krêftige angel hawwe en skea kinne feroarsaakje oan gewaaksen en elektryske apparatuer beynfloedzje. It is bekend dat se rap "superkoloanjes" foarmje mei meardere keninginnen, dy't lânseigen planten, ynsekten en herbivoren proaije, en úteinlik konkurrearje om iten.

De reade fjoermier is de fyfde meast kostbere invasive soarte wrâldwiid en kin jierliks ​​in rûsde $ 6bn (£ 4.8bn) wearde oan skea feroarsaakje. Ûndersikers hawwe identifisearre 88 reade fjoer mier nêsten oer 5 hektare (12 acres) tichtby Syracuse, Sisylje, en hawwe bepaald dat de invasive koloanjes koenen hawwe ûntstien út Sina of de FS. De stúdzje beljochtet de needsaak foar koördinearre ynspanningen om dizze nije bedriging te ûntdekken en te reagearjen foardat it ûnkontrollabel ferspriedt.

It goede doel Buglife hat de Britske regearing oproppen om de ymport fan boaiem te ferbieden, om't invasive miersoarten maklik ferspraat wurde fia ymporteare planten. De EU hat de eksport fan grûn út it Feriene Keninkryk al ferbean, mar wjersidige maatregels binne net nommen troch it Feriene Keninkryk om ymport te stopjen, benammen troch de túnbouhannel. Eksperts meitsje har soargen oer dizze invasive miersoarten dy't Jeropa yngeane, om't as se ienris fêststeld binne, it útdaagjend wurdt om se út te roegjen.

De reade fjoermier is earder fûn yn ymporteare produkten yn Spanje, Finlân en Nederlân, mar dit is de earste befêstiging fan har fêstiging yn it wyld op it Europeeske kontinint. Wylst de EU syn list mei "soarchsoarten" bywurke hat om de reade fjoermier op te nimmen, hat de Britske regearing har list sûnt Brexit net bywurke. Austraalje besteget op it stuit A $ 400m (£ 205m) om de mier út te roegjen, wylst Nij-Seelân it ienige lân is dat se mei súkses útroege hat.

De ûndersikers bepaalden dat de reade fjoermier him mooglik yn likernôch 7% fan Europa fêstigje koe. Mei globale ferwaarming kin oant de helte fan 'e stêdlike gebieten yn Jeropa, ynklusyf grutte stêden lykas Londen, Parys, Rome en Barcelona, ​​gaadlike habitats wurde foar de soarte. De mier is it meast geskikt foar Middellânske kuststêden, en har seehavens kinne helpe by har fersprieding.

De stúdzje advisearret fierdere monitoaring fan havens, om't wyn-assistearre fleanende keninginnemieren yn Sisylje kinne oankommen binne fan 'e haven fan Syracuse. It publyk soe ek in krúsjale rol spylje kinne by it opspoaren fan de reade fjoermier, om't se faak yn stedsgebieten te finen binne en te identifisearjen binne oan har pynlike stekken en karakteristike nêstterpen.

