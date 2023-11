Mûzengedrach en harsensaktiviteit: de ferbining ûntsiferje

Mûzen binne tige aktive skepsels, faak dwaande mei ferskate bewegings en gedrach. Oft it no is om har snorharen te fersoargjen, te snuiven of te draaien, dizze aksjes generearje neurale sinjalen dy't oer ferskate regio's fan 'e harsens spanne. Hoewol dizze sinjalen in blik jouwe yn 'e aktiviteiten fan in mûs fan momint oant momint, bliuwt har krekte betsjutting ûngrypber.

Yn in baanbrekkende stúdzje hawwe ûndersikers oan 'e Janelia Research Campus fan HHMI in ark ûntwikkele mei de namme Facemap, dy't djippe neurale netwurken brûke om in ferbining te meitsjen tusken de gesichtsbewegingen fan in mûs (each, whisker, noas en mûle) en neurale aktiviteit yn it harsens. Troch te begripen hoe't dizze spontane gedrach korrelearje mei sinjalen foar harsens, hoopje wittenskippers de mystearjes fan neurale fertsjintwurdiging te ûntdekken.

Atika Syeda, in ôfstudearre studint yn it Stringer Lab en haadauteur fan 'e stúdzje, ferklearret it doel: it gedrach te identifisearjen fertsjintwurdige yn spesifike harsensregio's en ferbetterjen fan trackingmeganismen. Earder wurk fan Janelia Group Leaders Carsen Stringer en Marius Pachitariu demonstrearren dat skynber willekeurige harsensaktiviteit yn feite wurdt oandreaun troch dizze spontane bewegingen. De ûnderlizzende meganismen bliuwe lykwols min begrepen.

De ûntwikkeling fan Facemap fertsjintwurdiget in wichtige foarútgong yn it dekodearjen fan brain-wide sinjalen. Troch it folgjen en analysearjen fan gesichtsbewegingen kinne ûndersikers ynsjoch krije yn 'e spesifike gedrach en aktiviteiten dy't neuroanen fertsjintwurdigje. Dit ark iepenet nije wegen foar it ûntdekken fan de yngewikkelde relaasje tusken mûsgedrach en harsensaktiviteit.

As it ûndersyk foarútgiet, binne wittenskippers hoopfol dat in dúdliker begryp fan dizze ferbiningen ljocht sil smyt oer hoe't it harsens ynformaasje ferwurket en brûkt fan gesichtsbewegingen. Troch de neuronale fertsjintwurdiging fan gedrach te dekodearjen, hat dit ûndersyk it potensjeel om ús kennis fan harsensfunksje signifikant te befoarderjen en weardefolle ynsjoch te leverjen foar takomstige stúdzjes.

FAQs

F: Wat is Facemap?

Facemap is in ark ûntwikkele troch ûndersikers by HHMI's Janelia Research Campus. It brûkt djippe neurale netwurken om in ferbining te meitsjen tusken de gesichtsbewegingen fan in mûs en neurale aktiviteit yn it harsens.

F: Wat is de betsjutting fan it bestudearjen fan mûsgedrach en harsensaktiviteit?

It bestudearjen fan mûsgedrach en harsensaktiviteit kin weardefolle ynsjoch leverje yn hoe't it brein ynformaasje ferwurket en fertsjintwurdiget. Troch de neurale fertsjintwurdiging fan spesifike gedrach te begripen, kinne ûndersikers in djipper begryp krije fan harsensfunksje.

F: Hoe wurket Facemap?

Facemap folget en analysearret gesichtsbewegingen, lykas each-, snor-, noas- en mûlebewegingen, yn mûzen. It relateart dan dizze ynformaasje oan 'e korrespondearjende neuronale aktiviteit yn' t harsens, en jout ynsjoch yn 'e gedrach fertsjintwurdige troch spesifike harsensregio's.

F: Wat binne de mooglike tapassingen fan dit ûndersyk?

Dit ûndersyk hat it potensjeel om ús begryp fan harsensfunksje te ferbetterjen en kin gefolgen hawwe foar ferskate fjilden, ynklusyf neurowittenskip, psychology en medisinen. It kin bydrage oan foarútgong yn it begripen fan harsensstoornissen en it ûntwikkeljen fan rjochte terapyen.