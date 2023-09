The Mind-Controlled ScreenDress: Moade en technology gearfoegje mei Raspberry Pi

Anouk Wipprecht, in ferneamde ûntwerper, hat in ynnovatyf projekt yntrodusearre neamd de 3D printe ScreenDress, dy't technology en moade fusearret mei de Raspberry Pi. De jurk hat meardere skermen dy't yn realtime feroarje op basis fan harsenswellen, wêrtroch de drager de jurk direkt kin beynfloedzje. Dizze skepping, bekend as de ScreenDress, toant moderne AI-rjochte komponinten.

De drager fan 'e jurk brûkt in EEG-sensor, bekend as in elektroencefalogram. De sensor moat wurde oplaat om de basisharsenswellen fan 'e drager te herkennen tsjin stimulearre of fokusse. As de harsenswellen fan 'e drager in bepaalde yntensiteit berikke, reagearje de seis rûne LCD's fan 'e jurk troch it werjaan fan eyeballs mei ferbrede pupillen.

Elke eyeball wurdt stipe troch in Raspberry Pi Zero, dy't oanslút op it LCD-skerm en it dienlik bywurket. De 4-kanaal BCI-headset, neamd de Unicorn Headband, tsjinnet as de EEG-sensor en waard spesifyk 3D-printe foar dit projekt, mei in HP Jet Fusion 5420W-printer. Alle 3D-printe komponinten binne ûntwurpen troch Wipprecht mei de browser-basearre CAD-applikaasje neamd Onshape.

Wipprecht beklammet it gemak fan training fan it masine-learsysteem foar elke drager, om't it mar sawat twa minuten duorret. It ScreenDress-projekt waard útstald op it ARS Electronica Festival yn Linz, Eastenryk en sil yn 'e takomst wurde presintearre op oare eveneminten.

As jo ​​​​in Raspberry Pi-projekt hawwe socht om jo moade-foarút kant te ynspirearjen, is de mind-kontroleare ScreenDress grif wat te beskôgjen.

Boarnen: Voxel Matters

Definysjes:

Raspberry Pi: In komputer mei ien board dy't betelber en heul alsidig is, faak brûkt yn ferskate technyske projekten.

EEG-sensor: In elektroencefalogram-sensor dy't elektryske aktiviteit yn it harsens mjit en registrearret.

LCD: Liquid Crystal Display, in platte paniel werjefte brûkt foar fisuele útfier.

BCI-headset: In apparaat op 'e kop dat harsens-komputer-ynterfacetechnology brûkt om eksterne apparaten of applikaasjes te kontrolearjen.

CAD-applikaasje: Computer-Aided Design-software brûkt om digitale ûntwerpen te meitsjen en te feroarjen foar 3D-printsjen.