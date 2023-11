The New Era of Industrial Computing: Yntroduksje fan EDATEC's Raspberry Pi 5 Panel PC

Yn in baanbrekkende beweging hat EDATEC har earste yndustriële produkt lansearre basearre op de Raspberry Pi 5. Dizze ynnovative paniel PC, beskikber yn 7 en 10-inch farianten, is spesifyk ûntworpen foar yndustriële applikaasjes. Priis op $ 258 biedt it in yndrukwekkend pakket dat in Raspberry Pi 5 omfettet mei 8GB RAM, wêrtroch it in krêftige en alsidige oplossing is foar yndustriële kompjûterbehoeften.

De paniel PC hat in hege resolúsje TFT LCD mei LED-efterljochting, it leverjen fan skerpe fisuele en libbendige kleuren. It 7-inch model hat in resolúsje fan 1024 × 600, wylst de gruttere 10-inch fariant in noch mear yndrukwekkende resolúsje fan 1280 × 800 biedt. Beide skermen stypje 10-punts multi-touch-funksjonaliteit, wêrtroch yntuïtive en krekte ynteraksje mooglik is.

Ien fan 'e meast yntrigearjende skaaimerken fan' e EDATEC-paniel PC is it potensjeel foar in trije-monitor opset. Troch beide mikro HDMI-poarten te bleatsjen, kinne brûkers har wurkromte útwreidzje en produktiviteit ferbetterje. Dizze fleksibiliteit iepenet nije mooglikheden foar multi-tasking en multitasking yn yndustriële omjouwings.

Wylst it gegevensblêd oanjout op 'e beskikberens fan in opsjonele kamera, bliuwe details oangeande kompatibiliteit ûnbekend. Dochs koe dizze tafoeging de funksjonaliteit fan 'e paniel PC sterk ferbetterje, of it no in USB-kamera is as kompatibel mei offisjele Raspberry Pi-kamera's.

Ûntwurpen mei duorsumens yn gedachten, de EDATEC paniel PC is konstruearre út stevige aluminium, garandearret syn fearkrêft yn hurde yndustriële ynstellings. De hurdens fan it skerm fan 6H biedt ekstra beskerming tsjin krassen en ympakt, wêrtroch't de libbensdoer en betrouberens fergruttet.

De Raspberry Pi 5, feilich hechte oan 'e efterkant fan it skerm, biedt handige tagong ta alle havens. It is lykwols de muoite wurdich op te merken dat d'r gjin GPIO-útbraak is, en de aluminiumkoffer liket de Raspberry Pi passyf te koelen om potensjele ferwaarmingsproblemen te ferminderjen.

Om oan ferskate easken te foldwaan, biedt EDATEC twa ferzjes fan 'e paniel PC op Aliexpress. It model fan $ 258 omfettet it 10-inch skerm, in Raspberry Pi 5 mei 8 GB RAM, en in 32 GB microSD-kaart. Dekodearjen fan 'e Aliexpress-listing, liket it derop dat gjin kamera is opnommen yn dizze bepaalde fariant.

Mei EDATEC's Raspberry Pi 5 Panel PC kinne yndustriële klanten no genietsje fan de foardielen fan dizze avansearre technology. Dizze krêftige en funksje-rike oplossing iepenet nije mooglikheden yn yndustriële kompjûters, revolúsjonearret de manier wêrop bedriuwen wurkje yn ferskate sektoaren.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Hoe ferskilt de EDATEC Raspberry Pi 5 Panel PC fan oare yndustriële kompjûters?

De EDATEC paniel PC ûnderskiedt himsels troch it brûken fan de Raspberry Pi 5, en biedt krêftige komputermooglikheden oan in betelbere priispunt. De kompakte foarmfaktor, veelzijdigheid en maklike yntegraasje mei besteande systemen meitsje it in poerbêste kar foar yndustriële tapassingen.

2. Kin ik ferbine meardere byldskermen oan de EDATEC paniel PC?

Ja, de paniel PC bleatstelt twa mikro HDMI-ports, wêrtroch in trije-monitor-opset mooglik is. Dizze funksje ferbettert de produktiviteit, wêrtroch brûkers tagelyk oer meardere skermen kinne wurkje.

3. Is de EDATEC-paniel PC kompatibel mei Raspberry Pi-kamera's?

Wylst de paniel PC in opsjonele kamera neamt, bliuwe de kompatibiliteitsdetails ûnwis. It is noch net dúdlik oft it kompatibel is mei de offisjele Raspberry Pi-kamera's of as it USB-kamera's stipet.

4. Hoe wurdt de Raspberry Pi kuolle yn 'e EDATEC paniel PC?

De EDATEC paniel PC is ûntwurpen mei passive koeling yn gedachten. De aluminium koffer dissipearret effektyf waarmte fan 'e Raspberry Pi 5, en soarget foar optimale prestaasjes yn yndustriële omjouwings.

5. Wat binne de beskikbere farianten fan de EDATEC paniel PC?

EDATEC biedt twa farianten fan 'e paniel PC op Aliexpress: it 7-inch model en it 10-inch model. Elke fariant biedt ferskillende skermgrutte en resolúsjes, catering oan ferskate yndustriële kompjûterbehoeften.