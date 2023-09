Untwerp fan SMART-doazen om noise-ynterferinsje te minimalisearjen by radioteleskoopplakken

In multydissiplinêr team fan saakkundigen hat in ynnovative oplossing ûntwikkele om lûd-ynterferinsje by radioteleskoopplakken te minimalisearjen. Radioteleskopen fertrouwe op it opheljen fan swakke radiosinjalen út fiere kosmyske boarnen, en elke soarte fan lûd kin dizze sinjalen fersteure of fersteure, wat astronomyske stúdzjes hinderje. Sa is it krúsjaal om in stille omjouwing te behâlden op it plak fan de teleskoop.

Om dit probleem oan te pakken hat it team avansearre "SMART-doazen" ûntworpen om de Square Kilometer Array Low Frequency (SKA-Low) teleskoop yn West-Austraalje te betsjinjen. Dizze SMART-doazen binne ynrjochte om lûd te eliminearjen feroarsake troch elektroanyske apparatuer lykas Wi-Fi, mobile tillefoans, teleskoopmasines en oare gadgets yn en om 'e radiofoarsjenning.

Mei 24 prototype SMART-doazen klear foar ynstallaasje op 'e SKA-side, binne de saakkundigen fan doel in lûdfrije omjouwing te meitsjen dy't befoarderlik is foar it útfieren fan krekte astronomyske waarnimmings. Troch it leverjen fan in skjinne stroomfoarsjenning oan 'e teleskoop, blokkearje dizze SMART-doazen effektyf elke potinsjele lûd-ynterferinsje dy't de deteksje fan swakke radiosinjalen kin hinderje.

De SMART-doazen binne sekuer ûntworpen om te soargjen dat se sa stil mooglik binne, om elk elektrysk of meganysk lûd te foarkommen. Dit is essensjeel om de gefoelichheid fan 'e radioteleskoop te behâlden en krekte gegevenssammeling mooglik te meitsjen.

It súkses fan dit inisjatyf sil it paad effe foar ferbettere astronomyske stúdzjes troch it minimalisearjen fan de ynfloed fan eksterne lûdboarnen op radioteleskoopplakken. Troch it kombinearjen fan saakkundigens út ferskate dissiplines hat it team it belang fan gearwurking oantoand by it finen fan ynnovative oplossingen foar wittenskiplike útdagings.

Dizze ûntwikkeling markeart de oanhâldende ynspanningen om de grinzen fan astronomy te triuwen en ús begryp fan it universum te ferbetterjen. Mei de ynstallaasje fan de SMART-doazen sil de SKA-Low-teleskoop yn West-Austraalje goed útrist wêze om baanbrekkende ûntdekkingen op it mêd fan radioastronomy te leverjen.

Definysjes:

- Radioteleskopen: Ynstruminten dy't brûkt wurde om radiogolven te detektearjen en te bestudearjen dy't troch himelske objekten útstjoerd wurde.

- Noise Interference: Net winske sinjalen as steuringen dy't de ûntfangst fan winske radiosinjalen fersteure.

- SMART-doazen: Avansearre elektryske krêftsystemen ûntworpen om stoarmynterferinsje op radioteleskoopplakken te minimalisearjen.

