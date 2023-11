Nij ûndersyk is fan doel de behanneling fan hûdkanker te revolúsjonearjen mei kwantumtechnology

Undersikers oan it University of Sydney Nano Institute hawwe in kontrakt krigen troch non-profit organisaasje Wellcome Leap om kwantumtechnology te ûntwikkeljen foar gebrûk yn 'e biologyske en sûnenssektor. It multimiljoen-dollar-programma, neamd Quantum for Bio (Q4Bio), is fan doel om tapassingen yn minsklike sûnens te identifisearjen en te demonstrearjen dy't profitearje fan it ûntstean fan kwantumkomputers yn 'e kommende jierren.

It team oan 'e Universiteit fan Sydney sil rjochtsje op it brûken fan kwantumtechnology om nije molekulen te ûntwikkeljen foar de behanneling fan hûdkanker en it ferbetterjen fan sinneskermen. Konvinsjonele kompjûters stride op it stuit om de kwantumgemyske dynamyk yn molekulen sekuer te foarsizzen, wat in signifikant knelpunt is yn medisynûntwikkeling. Troch nije kwantumoplossingen te pionieren en algoritmen te ûntwikkeljen foar krekte kwantumsimulaasjes, hopet it team de modellering fan fotoaktive gemyske reaksjes sterk te ferbetterjen.

Dizze reaksjes komme foar mei snelheden sa fluch dat se net yn realtime kinne wurde waarnommen, wat it lestich makket om har meganismen te begripen en te studearjen. Troch analoge kwantumsimulaasjes te brûken, kinne wittenskippers dizze prosessen mei in faktor fan 100 miljard kear fertrage om se sekuer te observearjen en te analysearjen. It team hat koartlyn ûndersyk publisearre dat dizze opmerklike fertraging oantoand yn in kwantumsimulaasje.

It multydissiplinêre team, ûnder lieding fan Dr Tingrei Tan, Associate Professor Ivan Kassal, en Professor Pablo Fernandez Peñas, hat as doel om ekspertize yn kwantumtechnology, skiekunde en medysk ûndersyk byinoar te bringen om dizze komplekse útdagings oan te pakken. Har ûndersyk kin liede ta in heule nije oanpak foar it begripen en behanneljen fan sykten, lykas it ûntwerpen fan ynnovative molekulen foar medyske tapassingen.

Quantum technology is noch yn syn iere stadia, mar it hâldt de belofte fan revolúsjonearjen ferskate fjilden, ynklusyf drug design, materiaal wittenskip, en kryptografy. De Universiteit fan Sydney, mei syn wiidweidige en wrâldklasse ûndersyksmooglikheden, is in ideale ynstelling om dit ûndersyk út te fieren.

FAQ:

F: Wat is Quantum for Bio (Q4Bio)?

A: Q4Bio is in programma rjochte op it identifisearjen, ûntwikkeljen en demonstrearjen fan kwantumtechnologyapplikaasjes yn minsklike sûnens.

F: Wat is it haadfokus fan it ûndersyk fan 'e Universiteit fan Sydney yn Q4Bio?

A: It ûndersyksteam is rjochte op it brûken fan kwantumtechnology om nije molekulen te ûntwikkeljen foar de behanneling fan hûdkanker en it ferbetterjen fan sinneskermen.

F: Wêrom is kwantumtechnology wichtich yn medisynûntwikkeling?

A: Quantumtechnology kin kwantumgemyske dynamyk yn molekulen sekuer foarsizze, wat in kritysk ûnderdiel is yn medisynûntwikkeling wêrmei konvinsjonele kompjûters wrakselje.

F: Wat binne analoge kwantumsimulaasjes?

A: Analoge kwantumsimulaasjes kinne wittenskippers prosessen mei in faktor fan 100 miljard kear fertrage om reaksjes te observearjen en te studearjen dy't te fluch barre om yn realtime te observearjen.

F: Hoe koe dit ûndersyk ynfloed hawwe op it fjild fan medisinen?

A: It ûndersyk kin liede ta nije oanpakken yn it begripen en behanneljen fan sykten, lykas it ûntwerp fan ynnovative molekulen foar medyske tapassingen.

F: Wêrom is de Universiteit fan Sydney goed geskikt foar dit ûndersyk?

A: De Universiteit fan Sydney hat ien fan 'e breedste en djipste kwantumtechnologyprogramma's wrâldwiid, mei saakkundigen fan wrâldklasse yn kwantumteory, hardware en softwareûntwikkeling.