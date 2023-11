De nije Snapdragon-processors fan Qualcomm omfetsje ynnovaasje en útdagings

Qualcomm hat har lêste mobile processors yntrodusearre, de Snapdragon 8 Gen 3 en Snapdragon 7 Gen 3, en bringt spannende foarútgong neist gebieten dêr't fierdere ferbetteringen nedich binne. Xiaomi's Xiaomi 14 Pro toant de Snapdragon 8 Gen 3, dy't opmerklike prestaasjesferbetterings leveret, mar in hegere enerzjyferbrûk. Oan 'e oare kant toant de Snapdragon 7 Gen 3-chipset allinich beskieden winsten yn prestaasjes yn ferliking mei syn foargongers.

De Snapdragon 8 Gen 3 SoC opfalt mei in ferfine konfiguraasje dy't ien prime kearn, fiif prestaasjeskearnen en twa effisjinsjekearnen omfettet. Wylst it enerzjyferbrûk per watt mei 28 prosint is ferhege yn ferliking mei it foarige Snapdragon 8 Gen 2 Plus-model, is de effisjinsje mei 11 prosint ôfnommen. Qualcomm is lykwols optimistysk oer takomstige ferbetteringen, om't it útsjocht nei har Snapdragon X Elite-platfoarm mei laptop-grade chips en de ynnovative Oryon-kearnen.

Yn tsjinstelling biedt de Snapdragon 7 Gen 3-chipset ferbetteringen yn AI-prestaasjes-effisjinsje, en belooft ferbettere mobile gaming-ûnderfiningen troch bettere AI-mooglikheden en effisjint enerzjybrûk oer taken. It pakket hat ek superieure kamera-funksjonaliteiten en avansearre ferbiningsfunksjes, ynklusyf avansearre Wi-Fi- en Bluetooth-updates. Merken lykas HONOR en vivo wurde ferwachte dat se letter dizze moanne apparaten frijlitte oandreaun troch dizze prosessor.

Hoewol de Snapdragon 7 Gen 3 lichte ferbetterings toant oer de âldere Snapdragon 7 Gen 1 op Geekbench, is d'r romte foar it optimalisearjen fan software om prestaasjes fierder te ferbetterjen. Bygelyks, de Honor 100, útrist mei de nije chipset, berikte in single-core score fan 1,139 en in multi-core score fan 3,375. Dizze skoares binne mar mar in bytsje better dan dy fan syn foargonger, de Honor 90, dy't 1,119 skoarde foar de single-core test en 3,261 foar de multi-core test.

Foarútsjocht bliuwt Qualcomm posityf oer har chipsets fan folgjende generaasje, benammen mei it potensjeel fan 'e Oryon-kearnen fan it Snapdragon X Elite-platfoarm, dy't nije benchmarks kinne fêststelle foar prestaasjes en effisjinsje yn takomstige apparaten. As technology evoluearret, bliuwt Qualcomm grinzen drukke, en stelt it poadium foar ynnovaasje yn 'e mobile ferwurkingssektor.

FAQ

1. Wat binne de wichtichste skaaimerken fan de Snapdragon 8 Gen 3 en Snapdragon 7 Gen 3 processors?

De Snapdragon 8 Gen 3-prosessor hat in konfiguraasje fan ien prime kearn, fiif prestaasjeskearnen en twa effisjinsjekearnen. De Snapdragon 7 Gen 3-prosessor rjochtet him op effisjinsje fan AI-prestaasjes, belooft ferbettere gamingûnderfiningen en avansearre ferbiningsfunksjes.

2. Binne der soargen oer de Snapdragon 8 Gen 3-prosessor?

Wylst de Snapdragon 8 Gen 3-prosessor wichtige prestaasjesferbetterings biedt, is d'r in opmerklike ferheging fan enerzjyferbrûk yn ferliking mei syn foargonger, it Snapdragon 8 Gen 2 Plus-model. Qualcomm wurket lykwols aktyf oan takomstige ferbetteringen mei har Snapdragon X Elite-platfoarm.

3. Hoe fergeliket de Snapdragon 7 Gen 3-chipset mei syn foargongers?

De Snapdragon 7 Gen 3-chipset toant allinich lichte ferbetteringen oer de âldere Snapdragon 7 Gen 1-chipset yn termen fan prestaasjes. Softwareoptimalisaasje kin in wichtige faktor wêze om har mooglikheden fierder te ferbetterjen.

4. Hokker merken wurde ferwachte om apparaten út te jaan oandreaun troch de Snapdragon 7 Gen 3-chipset?

Merken lykas HONOR en vivo wurde ferwachte dat se letter dizze moanne apparaten lansearje mei de Snapdragon 7 Gen 3-chipset, mei ferbettere AI-mooglikheden, ferbettere gamingûnderfinings en avansearre ferbiningsfunksjes.