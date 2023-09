Une équipe de chercheurs dirigée by Yosuke Kondo du Tokyo Institute of Technology in réussi à observer pour la première fois un isotope rare de l'oxygène, l'oxygène-28. Cette découverte a été réalisée dans un accelérateur de particules du Riken, in célèbre institut de recherche nucléaire au Japon.

L'oxygène-28 est considéré comme un noyau doublement "magique" en raison de ses 8 protons en de ses 20 neutroanen, qui sont des nombres considérés comme magiques dans the domaine de la physique nucléaire. Ces nombres correspondent au nombre maximum de nucléons que l'on peut disposer sur une couche dans un noyau atomique.

Bien que l'oxygène-28 soit considéré comme stable en théorie en raison de sa structure magique, sa durée de vie n'est que de l'ordre de 10^-22 seconde, ce qui remet en question sa "magie". Les chercheurs du Riken n'ont pas directement observé cet isotope, mais ils ont déduit sa presence à partir des trajectoires et de l'énergie de l'oxygène-24 et des neutrons émis lors de sa désintegration.

La detection de l'oxygène-28 représente déjà un exploit, car il a fallu de nombreuses années de recherches pour le trouver. Les chercheurs ont utilisé un faisceau de calcium-48 dirigé vers une cible de béryllium, ce qui a généré une série d'atomes plus légers, dont le fluor-29. Dit is in ensuite ien bombardemint mei in vloeibare hydrogène, produisant ainsi de l'oxygène-28 lors d'une collision entre in proton du fluor-29 en in proton de la cible d'hydrogène.

Ces découvertes sur les noyaux magiques remettent en question la stabilité des noyaux atomiques. Elles permettent également de mieux comprendre l'interaction forte, qui est au cœur de la cohésion des noyaux atomiques, en qui joue in rol krúsjaal yn de formaasje fan éléments chimiques yn l'Univers.

Les recherches sur les isotopen riches en neutroanen, tels que l'oxygène-28, ouvrent une fenêtre sur la compréhension des mécanismes qui se produisent dans les étoiles à neutroanen et qui ont influencé la formation des éléments chimiques chimiques not essentiel technology à nosre technology essentiels modernes.

