Pokemon Go-trainers wrakselje mei net oerslaanbere timer yn solo-raids

Pokemon Go-trainers hawwe te krijen mei in útdaagjende taak yn it resinte Master Ball-ûndersyk, om't se ferplicht binne om 60 Raids te winnen. De net oerslaanbere timer by solo-oerfallen hat dizze taak lykwols foaral lestich makke foar spilers.

Ein july 2023 yntrodusearre Niantic in funksje neamd "Ready to Raid", wêrtroch trainers de countdown fan 'e Raid-timer kinne bespoedigje. Spitigernôch is dizze funksje net fan tapassing op solo-trainers, wêrtroch't se de heule countdown fan twa minuten ferneare.

De frustraasje wie evident yn in post op 'e Pokemon Go subreddit mei de titel, "60 Raids-eask lit sjen hoe brutaal de net oerslaanbere timer kin wêze foar solo-raiding." De orizjinele poster markearre de útdaging om twa minuten te wachtsjen dy't net oerslaan kinne om in ien-stjer Wooper te solo, wat normaal minder dan 10 sekonden soe duorje. Se beklamme ek dat de tiid bestege te wachtsjen op oerfallen om te begjinnen optelle en in wichtige ynset wurdt yn 'e rin fan it foltôgjen fan 60 Raids.

In protte solo-raiders utere yn 'e opmerkingen har gefoelens fan eangst foar de 60 Raid-eask. Guon neamden de muoite om dizze taak te balansearjen mei oare ferplichtingen, lykas banen en ferantwurdlikheden. Trainers wiene frustrearre dat de funksje "Ready to Raid" net útwreide nei solo-spilers, om't it wat fan 'e wachttiid koe hawwe fermindere.

Dizze beheining yn 'e spielfunksje hat yn it ferline in oarsaak fan frustraasje west foar de Pokemon Go-mienskip. It bliuwt lykwols ûnwis as Niantic plannen hat om dit probleem yn 'e takomst oan te pakken. Trainers hawwe oant 21 novimber 2023 om it Master Ball-ûndersyk te foltôgjen yn it oanhâldende Adventures Abound-seizoen.

Boarne: Philip Trahan, Pokemon Go subreddit