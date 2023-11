Pokémon GO Black Friday Sale biedt dûbele bonusmunten foar trainers

Pokémon GO hat koartlyn de spannende details iepenbiere fan 'e Black Friday Sale fan dit jier. Trainers sille de kâns hawwe om har bonus PokéCoins te ferdûbeljen by it keapjen fan bondels oer $20 USD yn 'e offisjele Pokémon GO Web Store. Dizze eksklusive promoasje lit spilers PokéCoins krije bûten de reguliere yn-app-winkel, wylst se ekstra bonusmunten fertsjinje as beleanning foar har oankeap.

Wylst it nijs miskien lokkich klinkt, is it wichtich om te merken dat de dûbele bonusmunten net betsjutte dat jo dûbel de bondelgrutte krije foar deselde priis. Ynstee ferdûbelet Niantic de bonusmunten útrikt foar oankeapen makke fia de Pokémon GO Web Store.

Om wat ljocht te smiten oer de prizen en fergelikingen, hawwe wy de bondelkosten ûndersocht dy't beskikber binne op 'e gewoane Web Store, yn-app-winkel yn Kroaasje. Hâld der rekken mei dat prizen kinne fariearje ôfhinklik fan jo regio fanwege de regio-spesifike prizen fan Niantic.

By it besjen fan de beskikbere bondels is it dúdlik dat de Black Friday-deals wat foardielen biede foar gruttere bondeloankeapen. Se kinne lykwols net sa opmerklik wêze as ferwachte. By it fergelykjen fan de grutte bondels fan 2500 munten, 5200 munten en 14500 munten, bewize de reguliere webwinkelbondels sawat 7% goedkeaper dan yn-spultsje bondels. Underwilens litte de Black Friday-bundels in gemiddelde besparring fan 13.5% sjen yn ferliking mei de lykweardige yn-spultsje-bundels.

Oer it algemien, as jo kieze om te profitearjen fan dizze ferkeap, kinne jo ferwachtsje oeral te besparjen fan 12% oant 14.3%, ôfhinklik fan 'e bondel wêrfoar jo kieze.

Sjoen dizze befinings, is it feilich om te sizzen dat dizze Black Friday-deals miskien net sa geweldig binne as guon konsuminten binne kommen om te antisipearjen. As jo ​​​​net driuwend ferlet hawwe fan PokéCoins, kin it ferstannich wêze om dizze ferkeap oer te slaan. As jo ​​​​lykwols op syk binne nei in oankeap te meitsjen, wês der wis fan dat d'r gjin signifikant ferskil is yn koartingen tusken de oanbeane bondelgrutte.

FAQ:

F: Hoe kinne trainers profitearje fan Pokémon GO's Black Friday Sale?

A: Trainers kinne har bonus PokéCoins per oankeap ferdûbelje op bondels oer $20 USD fia de Pokémon GO Web Store.

F: Binne de Black Friday-bundelprizen wrâldwiid itselde?

A: Nee, Niantic brûkt regio-spesifike prizen, dus de prizen kinne ferskille ôfhinklik fan jo lân.

F: Hoe fergelykje de Black Friday-bundels mei gewoane webwinkel en yn-app-bundels?

A: Gewoane webwinkelbundels binne gemiddeld 7% goedkeaper dan yn-spultsje bondels, wylst Black Friday-bundels besparrings biede fan sawat 13.5%.