PlayStation Portal: In twadde skermûnderfining foar PS5

Op syk nei in nije manier om jo PlayStation 5-spielûnderfining te ferbetterjen? Sjoch net fierder dan it PlayStation Portal. Dit ynnovative apparaat is gau wurden in must-have item foar PlayStation fans, en biedt in twadde skerm oplossing wêrmei jo te spyljen jo favorite spultsjes út de treast fan jo sofa of bêd.

Wylst de earste reaksje op it PlayStation Portal myld west hat, hawwe de beheinde stocknivo's in frenzy makke ûnder gamers, mei elkenien dy't no graach ien hat. Us beoardieling fan it apparaat jout it in solide 8/10-wurdearring, en markeart syn nut as twadde skermbegelieder foar de PS5. It is lykwols de muoite wurdich op te merken dat it gebrek oan Bluetooth en in ynternetbrowser syn funksjonaliteit bûten it hûs beheine.

Mar eangje net, want Sony hat befêstige dat it PlayStation Portal werom sil wêze yn foarried yn it Feriene Keninkryk fanôf 22 novimber. Dit nijs hat reliëf brocht oan dyjingen dy't grif wachtsje op syn beskikberens. Foar updates oer beskikberens fan stock, wês wis dat jo @IGNUKDeals folgje op Twitter.

Dat, wat is it PlayStation Portal krekt en hoe ferbetteret it jo gamingûnderfining? Priis op £ 199.99 RRP, it PlayStation Portal is in tawijd apparaat foar twadde skerm foar de PS5. It lit jo jo gaming-sesje naadloos trochgean, sels as de TV wurdt brûkt troch in oar. Oft jo op 'e bank loungen of op bêd ûntspanne, dit kompakte en draachbere apparaat soarget derfoar dat jo jo gaming-aventoeren noait hoege te missen.

As it fekânsjeseizoen tichterby komt, is it PlayStation Portal ûntstien as in populêre kar foar dyjingen dy't koartlyn hawwe ynvestearre yn in PS5. De veelzijdigheid en gemak meitsje it in perfekte kompanjonsstik foar jo glâns nije konsole. Pake no ien om jo gaminggenoat te maksimalisearjen dit fekânsjeseizoen.

FAQs

Wat is de priis fan it PlayStation Portal?

It PlayStation Portal is priis op £ 199.99 RRP yn it Feriene Keninkryk.

Wannear sil it PlayStation Portal wer yn foarried wêze?

Sony hat befêstige dat it PlayStation Portal fanôf 22 novimber werom op foarried sil wêze yn it Feriene Keninkryk.

Hat it PlayStation Portal Bluetooth en in ynternetbrowser?

Nee, it PlayStation Portal hat gjin Bluetooth of in ynternetbrowser, wat it gebrûk bûten it hûs beheint.

Wêr kin ik it PlayStation Portal keapje?

Jo kinne it PlayStation Portal keapje fan ferskate retailers yn it Feriene Keninkryk. Hâld stockupdates yn 'e gaten fan @IGNUKDeals op Twitter foar de lêste ynformaasje.