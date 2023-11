Sony hat koartlyn krityk krigen foar de swakke titels tafoege oan har PlayStation Plus-tsjinst yn 'e ôfrûne moannen. It bedriuw liket lykwols in dappere stap te hawwen nommen troch it heul besprutsen spultsje, The Lord of the Rings: Gollum, op te nimmen yn har katalogus foar 2023.

It beslút hat mingde reaksjes opsmiten ûnder gamers. Wylst guon binne teloarsteld mei de tafoeging, oaren fine humor yn de kontroversjele kar. Utbrocht mar in pear moannen lyn yn maaie, The Lord of the Rings: Gollum slagge der net yn yndruk op spilers mei syn unremarkable misjes, uninspiring Visuals, en repetitive gameplay. Net ferrassend, it hat op it stuit in "meast negatyf" wurdearring op Steam.

De krityk om it spul hinne wie sa swier dat sels de ûntwikkelder, Daedalic Entertainment, him twongen fielde om in ferklearring út te jaan dy't ferûntskuldigje foar de tekoarten. Koart nei de frijlitting fan it spultsje stie de ûntwikkelingsstudio foar shutdown en besleat har ynstee te fokusjen op publisearjen.

Mei de 2023 Game of the Year-kanters dy't it gamingsêne ferwaarmje, is it net wierskynlik dat The Lord of the Rings: Gollum lof krije. De swakke prestaasjes en negative ûntfangst meitsje it in unremarkbere tafoeging oan 'e PlayStation Plus-katalogus.

Yn besibbe nijs kinne gamers útsjen nei in oankommende aventoerespultsje neamd Lord of the Rings: Tales of the Shire. It kombinearjen fan eleminten út populêre titels lykas Stardew Valley en it leafste Middle-earth-universum, wurdt ferwachte dat dit spultsje yn 2024 frijlitten wurdt. Hooplik sil it in mear boeiende en noflike ûnderfining biede foar fans fan 'e Lord of the Rings-franchise.

Faak Stelde Fragen

1. Wat is de wurdearring fan The Lord of the Rings: Gollum?

The Lord of the Rings: Gollum hat op it stuit in "meast negatyf" wurdearring op Steam.

2. Wie der kontroversje oer de frijlitting fan The Lord of the Rings: Gollum?

Ja, it spultsje krige krityk foar syn fantasieleaze misjes, flauwe omjouwings, minne grafiken en repetitive gameplay. De ûntwikkelder, Daedalic Entertainment, joech sels in ekskús út foar de tekortkomingen fan it spultsje.

3. Wat kinne gamers ferwachtsje fan Lord of the Rings: Tales of the Shire?

Lord of the Rings: Tales of the Shire is in oankommende aventoerespultsje dat eleminten út Stardew Valley en it Middle-earth-universum kombineart. It is ynsteld om te wurde frijlitten yn 2024, en biedt fans in unike gamingûnderfining.