SUNY Oswego's Shineman Planetarium hat koartlyn wichtige updates en ferbouwings ûndergien, wat resultearre yn útwreide technology, ferbettere gemak fan gebrûk, en ferbettere learmooglikheden foar studinten dy't de astronomy minor folgje. It upgradeproses, dat mear as in jier lyn begon, wie fan doel de beheiningen fan 'e foarige software fan it planetarium, Starry Night, oan te pakken.

Under de begelieding fan Natalia Lewandowska, de direkteur fan it planetarium en assistint heechlearaar natuerkunde by SUNY Oswego, begûn de upgradereis mei in besite oan in workshop yn Chadds Ford, Pennsylvania. De workshop die bliken dat it bedriuw efter Starry Night, Spitz Inc., waard oankocht troch Cosm, in oar planetariumbedriuw, wat late ta it stopjen fan Starry Night en de yntroduksje fan in nij en ferbettere softwaresysteem neamd Digistar.

Mei tank oan in romhertich subsydzje fan it Shineman Endowed Fund omfette de upgrades fan it planetarium net allinich nije software, mar ek de nedige kompjûterhardware en bywurke Windows-iteraasjes. Lewandowska ferklearre dat it hiele planetarium no wurket op twa nij ferfongen kompjûters mei Digistar 7.

De oanname fan Digistar 7 wjerspegelet de rappe evolúsje fan technology. De trochgeande upgrades biede nije funksjes en mooglikheden, ynklusyf de mooglikheid om it planetarium foar it earst te ferbinen mei it ynternet. Dizze ferbining stelt technici fan Spitz Inc. yn steat om problemen of glitches op ôfstân oan te pakken troch online tagong te krijen ta de software fan it planetarium.

De online ferbining fasilitearret ek gearwurking en ferfining by it meitsjen fan planetariumshows. Digistar 7 jout tagong ta in wolk-basearre databank fan troch de mienskip oanmakke aktiva en aktuele ynternasjonale astronomyske gegevens, wêrtroch dynamyske en ynnovative presintaasjes mooglik binne. Studinten kinne no tsjûge wêze fan 'e Milky Way yn ferskate ljochtspektrums, lykas gammastrielen, wêrtroch in mear immersyf en wiidweidich begryp fan himelske ferskynsels mooglik is.

Dizze foarútgong hawwe de ûntwikkeling fan nije learmooglikheden foar SUNY Oswego-studinten oanstutsen. Plannen om yn 'e hjerst fan takom jier in planetariumkursus yn te fieren sille studinten yn steat meitsje om de fynsinnigens te learen fan it meitsjen fan har eigen shows. Dizze kursus sil foaral foardielich wêze foar dyjingen dy't in minderjierrige yn astronomy folgje.

De SUNY Oswego planetariums hawwe sûnt de 1960's in erfenis behâlden fan it tsjinjen fan 'e universitêre mienskip. Troch it omearmjen fan moderne technology en it stimulearjen fan gearwurking tusken astrofysika-entûsjasters, set it opwurdearre Shineman Planetarium dizze tradysje troch, wylst studinten nei spannende nije grinzen fan astronomyske ferkenning driuwt.

