Undersykje de wiere kosten fan projekten foar duorsume enerzjy

Fotograaf Steven Nowakowski is begûn mei in monumintale taak om de faak negearre kant fan projekten foar duorsume enerzjy te fangen. Troch syn lens hat er ljocht smiten op it opromjen en degradaasje fan lân troch de bou fan wynmûneparken. Ien sa'n projekt is it Kaban wynfarm yn it westen fan Cairns, besteande út 28 grutte turbines ferspraat oer in útwreide 1,300 hektare gebiet.

Yn in resint petear mei Sky News host Chris Kenny, Nowakowski dûkt yn 'e ûntwikkeling fan dizze projekten foar duorsume enerzjy en har djippe ynfloed op' e Australyske omjouwing. Troch syn wiidweidige bylden te toanen, stribbet er nei de kolossale skaal fan dizze inisjativen dy't faak ûngemurken bliuwe te beklamjen.

De bylden presintearre troch Nowakowski tsjinnet as in fisueel portal, wêrtroch't de potensjele gefolgen fan foarstelde projekten lâns de kustgebieten fan Queenslân sjen litte. It fungearret as in wekker, wêrtroch sjoggers de wiere kosten fan dizze oergong fan griene enerzjy beskôgje.

Wylst inisjativen foar duorsume enerzjy sûnder mis in krúsjale rol spylje yn it bestriden fan klimaatferoaring, is it krúsjaal om it hiele spektrum fan har effekten te erkennen. It súkses fan dizze projekten moat net ten koste gean fan it ferneatigjen fan grutte gebieten fan natuerlike habitat.

It wurk fan Nowakowski iepenet in nije avenue foar diskusje, en dringt ús oan om de kompromissen te evaluearjen dy't belutsen binne by ûntwikkeling fan duorsume enerzjy. It herinnert ús om in lykwicht te meitsjen tusken miljeuduorsumens en de driuwende needsaak foar skjinne enerzjy.

As de wrâld trochgiet mei de útdaging om oer te gean nei skjinnere enerzjyboarnen, wurde de ynsjoch levere troch Nowakowski noch fitter. Troch syn foto's moediget er de maatskippij oan om alternative oanpakken te ferkennen en mear transparânsje en ferantwurding te freegjen fan projekten foar duorsume enerzjy.

FAQ

F: Wat is duorsume enerzjy?

Duorsume enerzjy ferwiist nei enerzjy krigen fan boarnen dy't natuerlik oanfolle wurde kinne, lykas sinneljocht, wyn, wetter en ierdwaarmte.

F: Wêrom wurde wynparken boud?

Wynparken wurde boud om de krêft fan wyn te benutten om elektrisiteit op te wekken. As skjinne en duorsume enerzjyboarne helpt wynenerzjy de útstjit fan broeikasgassen te ferminderjen en klimaatferoaring te bestriden.

F: Wat is de ynfloed fan projekten foar duorsume enerzjy op it miljeu?

Projekten foar duorsume enerzjy, ynklusyf wynmûneparken, kinne sawol positive as negative miljeu-ynfloeden hawwe. Wylst se bydrage oan it ferminderjen fan koalstofútstjit, se fereaskje faak lân clearing en kinne feroarsaakje habitat fragmintaasje en fersteuring fan wildlife migraasje patroanen.

F: Wêrom is it wichtich om de folsleine ynfloed fan projekten foar duorsume enerzjy te beskôgjen?

Troch de folsleine ynfloed fan projekten foar duorsume enerzjy te beskôgjen, kinne wy ​​derfoar soargje dat de oergong nei skjinne enerzjy op in duorsume en ferantwurde wize útfierd wurdt. Dêrby giet it om it minimalisearjen fan negative gefolgen op it miljeu en it slaan fan in lykwicht tusken skjinne enerzjyopwekking en it behâld fan natuerlike habitats.