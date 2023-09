It earste soerstofprodusearjende eksperimint op Mars komt ta in súksesfol ein

It earste eksperimint om soerstof op Mars te produsearjen, neamd MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment), is mei súkses ôfsletten nei't de earste doelen fan NASA oerwûn binne. Dizze mylpealprestaasje koe weardefolle ynsjoch leverje foar takomstige bemande misjes nei de reade planeet.

MOXIE, in mikrofoave-grutte apparaat leit op 'e Perseverance rover, begûn syn operaasje mear as twa jier lyn koart nei de lâning fan' e rover op Mars. It doel wie om soerstof te generearjen troch it oerfloedige koaldiokside fan 'e planeet te konvertearjen yn ademende loft.

Yn 'e rin fan it eksperimint produsearre MOXIE in totaal fan 122 gram soerstof, lykweardich oan it bedrach dat in lytse hûn yn 10 oeren sykhellet. Op syn hichtepunt generearre it ynstrumint 12 gram soerstof per oere op in suverensnivo fan 98% of heger, wat de ferwachtingen fan NASA oertrof. Op 7 augustus foltôge MOXIE har 16e en lêste operaasje, en foldie oan al syn easken.

De gefolgen fan it sukses fan MOXIE binne signifikant. Mei de sfear fan 'e Mars besteande út 96% koalstofdiokside, kin it konvertearjen fan it yn soerstof essensjeel wêze foar it ûnderhâlden fan it minsklik libben op' e planeet. Derneist kin technology lykas MOXIE ynstruminteel wêze foar it stypjen fan takomstige ferkenningsmisjes troch ademende lucht te leverjen en te tsjinjen as in boarne fan raketdriving foar weromreizen nei ierde.

It ferfieren fan grutte hoemannichten soerstof en raketdriving fan ierde nei Mars is in útdaagjend en kostber besykjen. It ûntwikkeljen fan technology wêrmei astronauten boarnen út har omjouwing kinne ekstrahearje en brûke soe dizze misjes gâns ferienfâldigje en mear romte meitsje foar essensjele foarrieden.

Wylst MOXIE it paad hat pleatst foar soerstofwinning op Mars, is d'r folle mear te ferkennen. De folgjende stap omfettet it testen fan oare technologyen, lykas ark en habitatmaterialen, dy't de eksploraasjemooglikheden fierder kinne ferbetterje. Lessen leard fan MOXIE sille helpe by de ûntwikkeling fan in folslein skaalsysteem dat in soerstofgenerator omfettet dy't de soerstof vloeibaar meitsje en opslaan kin.

Dizze baanbrekkende prestaasje bringt ús ien stap tichter by in takomst wêr't astronauten duorsum kinne libje en wurkje op Mars troch lokale boarnen te brûken. Mei oanhâldende foarútgong yn romtetechnology wurdt minsklike ferkenning fan 'e reade planeet in mear taastbere realiteit.

Definysjes:

- MOXIE: Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, in apparaat op 'e Perseverance-rover ûntworpen om koaldiokside te konvertearjen yn soerstof op Mars.

- Perseverance rover: In robotyske rover op Mars, eksploitearre troch NASA, om it oerflak te ferkennen en gegevens te sammeljen.

- NASA: National Aeronautics and Space Administration, it romte-agintskip fan 'e Feriene Steaten.

boarnen:

