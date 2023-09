Payday 3: Wêrom is no de perfekte tiid foar in nij spultsje

De haadprodusint fan Payday 3, Andreas Häll Penninger, siet koartlyn mei Dexerto om te besprekken wêrom't no de krekte tiid is foar in nije ôflevering yn 'e Payday-searje. Mei Payday 2 dy't har 10-jierrich jubileum fiert, hat it in opmerklike run hân wêrfan de measte oanhâldende spultsjes allinich kinne dreame. Penninger fynt lykwols dat de tiid ryp is foar in nij spul.

Penninger beskriuwt Payday 3 as in "passyprojekt" foar har ûntwikkelders, in protte fan wa't wurke hawwe oan 'e foarige spultsjes yn' e searje. Wylst d'r noch leafde is foar Payday 2, fielde it ûntwikkelteam dat se fêst sieten yn in ynhâld treadmill en woene wat fris en spannend meitsje foar har fans.

Ien fan 'e driuwende faktoaren efter it beslút om Payday 3 te meitsjen wie de beskikberens fan nije technologyen, benammen de Unreal Engine 4. It team seach in kâns om de franchise te ûntwikkeljen en te ferfine, en profitearje fan de mooglikheden oanbean troch dizze motor. Yn it earstoan ûntwikkele yn Unreal Engine 4, binne d'r ek plannen om te upgrade nei Unreal Engine 5 nei de lansearring fan it spultsje.

Dêrnjonken is de hardware dy't spilers brûke in lange wei kommen sûnt de frijlitting fan Payday 2 yn 2013. Dizze foarútgong yn technology stelt Starbreeze Studios yn steat om de funksjes en ûnderfiningen te leverjen dy't fans hawwe oanfrege, mar net realisearre wurde koene yn Payday 2.

Penninger merkt ek op dat d'r in leechte is yn it heist-genre, mei in pear spultsjes dy't ferlykbere ûnderfiningen oanbiede as Payday. Wylst spultsjes lykas Grand Theft Auto Online in oare soart ûnderfining leverje, is d'r noch romte foar in tawijd heist-spiel lykas Payday 3.

Oer it algemien makket de passy en leafde foar de Payday-searje ûnder har ûntwikkelders, kombineare mei de foarútgong yn technology en de merkfraach foar in heist-spiel, no de perfekte tiid foar Payday 3. Fans kinne útsjen nei in evoluearre en ferfine ûnderfining dy't bout op it sukses fan syn foargongers.

