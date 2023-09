Doch mei oan de 2e Closed Beta foar PAYDAY 3 op Xbox Series X|S

De twadde sletten beta foar PAYDAY 3 is no iepen foar alle Xbox Insiders op Xbox Series X|S. Fan no oant moandei 11 septimber om 1:00 AM PT kinne spilers meidwaan oan de beta en helpe by stresstesten fan de servers.

De ûntwikkelders by Starbreeze Studio sykje weardefolle feedback te sammeljen en har servers te stresstesten yn dizze beta-faze. Se hawwe spesifike tiden foarsteld foar spilers om byinoar te kommen en te spyljen:

- Freed 8 septimber om 4:00 PT

- Snein 10 septimber at 9:00 AM PT

PAYDAY 3 nimt spilers werom yn it libben fan kriminaliteit as leden fan 'e beruchte Payday Gang. Jierren neidat har skrikbewâld einige, wurdt de bemanning twongen út pensjoen om te gean mei in nije bedriging.

It is wichtich om te notearjen dat dizze sletten beta diel is fan it ûntwikkelingsproses fan it spultsje en wat problemen kin hawwe. It spultsje kin ynstabyl wêze en kin crashe, om't de ûntwikkelders de mooglikheden fan har ynfrastruktuer testen. Spilers kinne ek ûnderfine trage Matchmaking tiden of loskeppele. Derneist sil progression yn 'e beta net wurde bewarre of oerbrocht nei it lêste spultsje.

Om mei te dwaan oan 'e sletten beta, moatte Xbox Series X|S-brûkers har oanmelde op har konsole en de Xbox Insider Hub-app starte. Fan dêrút kinne se nei Previews gean en de PAYDAY 3 - Beta selektearje om mei te dwaan. Beheinde romte is beskikber op in earst-come, earst tsjinne basis, sadat spilers wurde oanmoedige om mei te dwaan sa gau as mooglik.

As spilers problemen tsjinkomme tidens de beta, kinne se se melde fia de funksje "Rapportearje in probleem" op har Xbox-controller. Dizze feedback sil de ûntwikkelders helpe it spultsje te ferbetterjen en alle problemen oan te pakken.

Foar mear ynformaasje oer de beta kinne spilers de webside fan PAYDAY 3 besykje. Se kinne ek it Xbox Insider Twitter-akkount folgje en de Xbox Insider-subreddit kontrolearje foar updates en oankundigingen.

boarnen:

- PAYDAY 3 webside (https://www.paydaythegame.com/payday3/beta/)