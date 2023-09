Ierdedagen wurde langer, neffens nije stúdzje

In resint ûndersyk hat bliken dien dat de dagen fan de ierde stadichoan langer wurde troch feroaringen yn de ôfstân tusken de ierde en de moanne. Dit ferskynsel waard sa'n 1.4 miljard jier lyn waarnommen doe't in dei op ierde krekt mear as 18 oeren duorre. De tichterby de moanne by de ierde yn dy tiid beynfloede it rotaasjegedrach fan 'e ierde. As de moanne fierder beweecht, wurdt de rotaasje fan 'e ierde stadiger, fergelykber mei in figuerrider dy't fertraget as se har earms útstreke.

Om dit ferskynsel te begripen en te beskriuwen, ûntwikkele ûndersikers in statistyske technyk neamd astrochronology, dy't brêgen astronomyske teoryen en geologyske fynsten. Dizze metoade soarget foar ynsjoch yn 'e âlde geology fan' e ierde, evolúsje fan it sinnestelsel, en klimaattransysjes fêstlein yn rotsformaasjes. It helpt by it bestudearjen fan rotsen dy't miljarden jierren âld binne, te fergelykjen mei hoe't moderne geologyske prosessen wurde bestudearre.

De stúdzje dûkt ek yn Milankovitch-syklusen, dy't fariaasjes binne yn 'e beweging fan' e ierde dy't feroarsake binne troch de swiertekrêft fan himellichems lykas planeten en de moanne. Dizze syklusen beynfloedzje sinneljochtferdieling op ierde en dêrnei klimaatpatroanen. It begryp fan feroaringen op lange termyn stelt lykwols útdagings fanwege it konsept fan sinnestelselgaos en beheinde kennis fan 'e skiednis fan' e moanne.

Undersikers brûkten in nije metoade neamd TimeOptMCMC om de bewegingen fan planeten miljarden jierren lyn krekt te folgjen om har effekten op ierde en har Milankovitch-syklusen te bepalen. Dizze metoade kombinearret statistyske oanpakken, astronomyske teoryen, geologyske ynsjoch, en Bayesian inversion. It joech betroubere evaluaasjes fan 'e rjochting fan' e rotaasjeas fan 'e ierde, orbitale foarm, dei lingte, en de kloof tusken ierde en de moanne.

De fokus fan 'e stúdzje is om ûndersyk út te wreidzjen nei ferskate yntervallen fan geologyske tiid en de skiednis en gedrach fan 'e ierde better te begripen. Troch rockrekords te studearjen en Milankovitch-syklusen te dekodearjen, krije wittenskippers ynsjoch yn it iere sinnestelsel en it ritme dat bewarre bleaun is yn rotsen en libbensskiednis.

boarnen:

- Boarne artikel: [boarne]

- Astrochronology: In statistyske technyk dy't astronomyske teoryen en geologyske fynsten kombineart om it geologyske ferline fan 'e ierde te begripen.

- Milankovitch-syklusen: fariaasjes yn 'e beweging fan' e ierde feroarsake troch de gravitasjonele oanlûking fan himellichems, wat resulteart yn feroaringen yn klimaatpatroanen.

- Gaos fan it sinnestelsel: De gefoelichheid fan it sinnestelsel, mei syn ferskate komponinten, foar lytse initial fariaasjes dy't miljoenen jierren letter ta wichtige feroarings kinne liede.

- TimeOptMCMC: In statistyske metoade dy't geologyske en astronomyske oanpak kombinearret om de âlde geology en klimaattransysjes fan 'e ierde te studearjen.

- Bayesian inversion: In metoade dy't brûkt wurdt om ûnwissichheid yn wittenskiplike modellen te skatten troch it opnimmen fan foarkennis en waarnommen gegevens.