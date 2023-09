Ien jier lyn begon de Well+Being-desk by The Washington Post har missy om op wittenskip basearre advys te jaan foar optimale sûnens. Mei in fokus op it koesterjen fan it lichem, geast en relaasjes, hat it buro as doel om lêzers te bemachtigjen by it meitsjen fan ynformeare karren oer har sûnens. As in fiering fan dizze mylpeal is in seleksje fan har bêste advys foar elke dei goed wenjen gearstald.

Ien sa'n advys daagt it idee út dat 10,000 stappen per dei de gouden standert is foar fysike aktiviteit. Gretchen Reynolds, de kollumnist efter "Your Move," suggerearret dat d'r neat magysk is oer dit bepaalde nûmer. Nij ûndersyk jout oan dat foar yndividuen ûnder de 60 de grutste foardielen kinne wurde krigen mei deistige staptellingen fariearjend fan sawat 8,000 oant 10,000. Foar dyjingen oer 60 wie de drompel wat leger, mei it swiete plak foar fermindere mortaliteitsrisiko tusken 6,000 en 8,000 stappen.

Yn it ljocht fan dizze iepenbiering biedt Well+Being sân tips foar staptellers. Dizze tips binne fan doel om yndividuen te helpen har stappen effektyf te folgjen en mear fysike aktiviteit yn har deistich libben op te nimmen. Suggestjes omfetsje it ynstellen fan berikbere doelen, stadichoan ferheegjen fan staptellingen, en it brûken fan technology lykas pedometers of fitnesstrackers. Troch dizze oanbefellingen te folgjen, kinne partikulieren har fysyk wolwêzen optimalisearje sûnder te fielen oerweldige troch in hege stapteldoel.

It is wichtich om te betinken dat wolwêzen mear omfettet dan allinich fysike sûnens. Troch foarrang te jaan oan holistysk wolwêzen en ynformeare karren te meitsjen basearre op wittenskiplik bewiis, kinne partikulieren in folweardich en lykwichtich libben liede. De Well+Being-desk by The Washington Post bliuwt artikels en advys leverje om lêzers te stypjen by it berikken fan dit doel.

Boarne:

De Washington Post - Well+Being Desk