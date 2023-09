Orange Pi yntroduseart de Orange Pi Zero 2W: In machtich alternatyf foar Raspberry Pi Zero 2 W

Orange Pi hat har lêste oanbod ûntbleate, de Orange Pi Zero 2W, dy't belooft ferbettere prestaasjes en ferhege ûnthâld te leverjen yn ferliking mei syn konkurrinten. De Orange Pi Zero 2W wurdt oandreaun troch in Allwinner H618 quad-core Cortex-A53-prosessor, wêrtroch it in robúste kar is foar in ferskaat oan tapassingen, ynklusyf tv-doazen, apparaten foar tûk skerm casting, tûke huzen, tûke poarten, en it Internet of Things (IoT).

De Orange Pi Zero 2W lûkt ynspiraasje fan 'e Raspberry Pi Zero 2 W, dy't yn oktober 2021 waard útbrocht as in opfolger fan hegere prestaasjes fan' e orizjinele Raspberry Pi Zero. Fergelykber mei syn Raspberry-tsjinhinger hat de Orange Pi Zero 2W in quad-core Arm Cortex-A53-prosessor, mar biedt in kloksnelheid fan oant 1.5GHz, wêrtroch it 50% rapper is dan de Raspberry Pi Zero 2 W by stocksnelheden. Derneist hat it in Arm Mali G31-MP2-grafykprosessor mei stipe foar OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, en Vulkan 1.1.

Ien grut foardiel fan 'e Orange Pi Zero 2W is syn ûnthâldkapasiteit. Brûkers kinne kieze tusken 1GB, 1.5GB, 2GB of 4GB RAM, dat is dûbel it minimum en oant acht kear it maksimum beskikber op 'e Raspberry Pi Zero 2W. It boerd omfettet ek 16MB fan SPI-flash-ûnthâld en in microSD-slot foar primêre opslach.

Wichtige funksjes fan 'e Orange Pi Zero 2W omfetsje in mini-HDMI 2.0-poarte mei 4k60-stipe, twa USB 2.0 Type-C-poarten (ien foar macht en ien foar apparaten), en in unbefolke 40-pin GPIO-header. It omfettet ek Wi-Fi 5 en Bluetooth 5.0/BLE-ferbining.

Wat útwreidingsmooglikheden oanbelanget, leveret de Orange Pi Zero 2W in oanpaste 24-pin-útwreidingsinterface, dy't twa USB 2.0-banen omfettet, in 10/100 Ethernet-ferbining, analoge audio- en fideo-stipe, in ynfraread ûntfanger, en ferbiningen foar macht en brûker -definiearre knoppen. Wylst d'r gjin Camera Serial Interface (CSI)-ferbining is lykas de Raspberry Pi Zero 2 W, biedt de Orange Pi USB 2.0-ferbining as alternatyf foar kamera-stipe.

Softwarekompatibiliteit omfettet Android 12, Debian 11 en 12, Ubuntu 20.04 en 22.04, lykas it eigen Arch Linux-basearre Orange Pi OS fan it bedriuw.

De Orange Pi Zero 2W is te keap yn Orange Pi's AliExpress-winkel, mei prizen fariearjend fan $ 12.90 foar it 1GB RAM-model oant $ 23 foar de 4GB-fariant. Derneist begjinne bondels dy't in útwreidingsboerd mei analoge audio, USB 2.0-poarten yn folsleine grutte, in Ethernet-poarte, knoppen en in ynfraread ûntfanger omfetsje by $ 17.80, eksklusyf ferstjoerkosten.

Oer it algemien is de Orange Pi Zero 2W in kompetitive alternatyf foar de Raspberry Pi Zero 2 W, en biedt ferbettere prestaasjes, genôch ûnthâldopsjes, en in ferskaat oanbod fan ferbiningsfunksjes, wêrtroch it in geskikte kar is foar ferskate IoT- en smart home-applikaasjes.

boarnen:

- Oranje Pi

- AliExpress