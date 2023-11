OPPO is ynsteld om har heul ferwachte Reno11-searje te ûntbleatsjen op novimber 23. Wylst de searje spannende funksjes biedt lykas in avansearre kamerasysteem en prachtich ûntwerp, is ien opfallende funksje it fjouwerjierrige batterijferfangingsprogramma foar iere keapers. Dit unike programma soarget derfoar dat brûkers genietsje kinne fan langduorjende batterijlibben yn 'e hiele libbensduur fan har apparaten.

Ien fan 'e wichtichste hichtepunten fan' e Reno11-searje is har stipe foar in 80W super flash-oplaadsysteem. Dizze avansearre technology soarget foar fluch en effisjint opladen, sels yn ekstreme omstannichheden. De searje kin oplade by temperatueren sa leech as -20 graden Celsius, en soarget derfoar dat brûkers ferbûn kinne bliuwe, nettsjinsteande it waar.

Neist de yndrukwekkende oplaadmooglikheden yntroduseart de Reno11-searje ferliesleaze ûnthâldkompresje. Dizze funksje helpt brûkers oant 45 GB opslachromte te besparjen, wêrtroch se mear foto's, fideo's en apps op har apparaten kinne hâlde.

De searje komt ek mei ColorOS 14, yntegreare yn it Pantanal smart cross-end systeem. Oandreaun troch it ColorOS supercomputing-platfoarm en AndesGPT, kinne brûkers in naadleaze en yntelliginte ûnderfining ferwachtsje. OPPO garandearret dat de Reno11-searje oanhâldende soepele prestaasjes sil leverje foar in yndrukwekkende 48 moannen.

Mar de ferbetterings stopje dêr net. De yntegraasje fan de