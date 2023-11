De folle ferwachte Oppo Reno 11 en Reno 11 Pro komme einlings op 'e merk yn Sina op novimber 23. Dizze flaggeskiptillefoans fan Oppo hawwe in protte buzz generearre en fans hawwe mei iver op har frijlitting wachte. Foarôfgeand oan 'e offisjele ûntbleating makken de tillefoans fan' e Oppo Reno 11-searje in ferskining op 'e webside fan China Telecom, en iepenbiere har prizen en wichtige spesifikaasjes.

Neffens de fermelding op 'e China Telecom-webside sil de Oppo Reno 11 Pro wurde oandreaun troch in Snapdragon 8+ Gen 1 SoC, en soarget foar bliksemsnelle prestaasjes. Beide modellen yn 'e searje wurde ferwachte dat se rinne op' e lêste Android 14-basearre ColorOS 14, wêrtroch brûkers in ferbettere en brûkerfreonlike ûnderfining leverje.

Wat kameramooglikheden oanbelanget, sille sawol de Oppo Reno 11 as Reno 11 Pro in trijefâldige efterkamera-opstelling sportje, besteande út in 50-megapixel haadkamera, in 8-megapixel ultra-brede kamera, en in 32-megapixel telefoto-kamera. Foar dyjingen dy't graach selfies nimme, wurdt ferwachte dat beide modellen in 32-megapixel front-shooter hawwe.

De Oppo Reno 11 wurdt rûsd om te rinnen op in krêftige MediaTek Dimensity 8200 SoC, wylst de Oppo Reno 11 Pro de Snapdragon 8+ Gen 1 SoC sil hawwe. Dizze spesifikaasjes beloofje in soepele en naadleaze brûkersûnderfining, of it no multitasken is of it útfieren fan easken applikaasjes.

Yn termen fan priis wurdt ferwachte dat de Oppo Reno 11 priis wurdt op CNY 2799 (sawat Rs. 32,000) foar it 8GB RAM + 256GB opslachmodel. De Oppo Reno 11 Pro, oan 'e oare kant, wurdt fermeld mei in priiskaartsje fan CNY 3,999 (sawat Rs. 46,000) foar de 12GB RAM + 256GB opslachopsje. Dizze konkurrearjende prizen meitsje de Oppo Reno 11-searje in oantreklike kar foar smartphone-entûsjasters.

Mei syn yndrukwekkende spesifikaasjes en konkurrearjende prizen is de Oppo Reno 11-searje ynsteld om in plons te meitsjen yn 'e Sineeske merk. Bliuw op 'e hichte foar de offisjele lansearring op 23 novimber.

FAQs

F: Wat binne de wichtichste spesifikaasjes fan 'e Oppo Reno 11-searje?

A: De Oppo Reno 11 en Reno 11 Pro wurde ferwachte dat se respektivelik in Snapdragon 8+ Gen 1 SoC en MediaTek Dimensity 8200 SoC hawwe. Se sille beide rinne op Android 14-basearre ColorOS 14 en hawwe in trijefâldige efterkamera opset.

F: Wat binne de ferwachte prizen fan 'e Oppo Reno 11-searje?

A: De Oppo Reno 11 sil wierskynlik wurde priis op CNY 2799 (sawat Rs. 32,000) foar it 8GB RAM + 256GB opslachmodel, wylst de Oppo Reno 11 Pro CNY 3,999 kostje kin (sawat Rs. 46,000) foar de 12GB RAM + 256GB opslach opsje.

F: Wannear sil de Oppo Reno 11-searje lansearje?

A: De Oppo Reno 11-searje sil op 23 novimber yn Sina lansearje.

F: Wat binne de kleuropsjes foar de Oppo Reno 11-searje?

A: De kommende Oppo Reno 11-searje wurdt ferwachte te kommen yn kleuropsjes Fluoriteblau, Moonstone, Turquoise en Obsidian swarte, lykas per de offisjele fermelding op 'e China Telecom-webside.