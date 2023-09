Oppo's Find N3 Flip-smartphone hat rap populariteit opdien yn Sina, en waard de bêstferkeapjende Android-tillefoan yn 'e 6,000+ yuan priisklasse. Nettsjinsteande fûle konkurrinsje fan Huawei's Mate 60-searje, slagge Oppo in ferheging fan 91% yn ferkeap te berikken yn ferliking mei de foarige generaasje.

Priis op 6,799 yuan (~ $ 932) foar it 12GB RAM en 256GB opslachmodel, hat de Find N3 Flip Sineeske brûkers oanlutsen dy't it de "Wang Feng Machine" hawwe neamd. Dizze bynamme is ûntstien om't it apparaat de Huawei's Mate 60-searje hieltyd mear prestearre hat, lykas Wang Feng, in Sineeske sjonger dy't ûngelokkige ûnderfiningen hat mei it útbringen fan nije albums.

Hoewol Oppo hat gjin spesifike ferkeapsifers frijlitten foar de Find N3 Flip, it sukses is evident, sjoen syn dominânsje yn it priissegment. De Huawei Mate 60-searje helle ek sterke ferkeap, mei 1 miljoen ienheden ferkocht yn mar fiif dagen.

De Find N3 Flip is in clamshell opklapbere tillefoan mei yndrukwekkende specs. It hat in 6.80-inch binnenskerm en in 3.26-inch bûtenste skerm, beide mei AMOLED-technology. It binnenste skerm hat in fleksibel ûntwerp, in 1 ~ 120Hz adaptive ferfarskingsfrekwinsje, en in touch-samplingfrekwinsje fan oant 240Hz.

Under de kap wurdt de Find N3 Flip oandreaun troch de MediaTek Dimensity 9200 SoC, keppele mei 12 GB RAM en 256 GB opslach of 12 GB RAM en 512 GB opslach. It hat in 4,300mAh-batterij mei 44W snelle oplaadmooglikheden en rint op ColorOS 13.2, basearre op Android 13.

Fotografy-entûsjasters sille it yndrukwekkende kamerasysteem fan Find N3 Flip wurdearje, dat in 50-megapixel haadkamera, in 32-megapixel telefoto-kamera, en in 48-megapixel ultra-wide-hoekkamera omfettet.

It súkses fan 'e Oppo Find N3 Flip tsjinnet as in testamint foar de ynset fan it merk foar kwaliteit en ynnovaasje, nettsjinsteande de konkurrinsje fan Huawei's Mate 60-searje.

boarnen:

- Net oanbean.