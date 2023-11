OnePlus Buds 3: Nije draadloze earbuds yn 'e wurken

Sineeske elektroanikafabrikant OnePlus is nei alle gedachten fan plan om in nije oanfolling te lansearjen oan har populêre OnePlus Buds-opstelling. Hoewol d'r noch gjin offisjele befêstiging is, binne ferwizings nei de kommende earbuds, geroften te hjitten OnePlus Buds 3, opspoard op 'e webside fan Bureau of Indian Standards (BIS) en de database fan' e US Federal Communications Commission (FCC).

Neffens de FCC-listing sil de OnePlus Buds 3 in 520mAh-batterijkoffer hawwe mei 4.5W-ynfier en 1.2W-útfierstipe. Elke earbud wurdt ferwachte dat se in 58mAh-batterij hawwe, dy't brûkers lange oeren fan ôfspieljen biedt. De konseptsketsen werjûn op 'e webside lykje op earder lekke renderings, wat suggerearret dat de nije earbuds in ûntwerp hawwe kinne dat ferlykber is mei dat fan' e OnePlus Buds Pro 2.

Skermôfbyldings fan 'e BIS-fermelding litte sjen dat de OnePlus Buds 3 meikoarten har paad nei de Yndiaanske merk kinne meitsje. De fermelding, datearre 10 oktober 2023, jout gjin spesifike details oer de koptelefoanen, mar jout har oankommende oankomst oan.

Geroften om de OnePlus Buds 3 suggerearje dat se sille komme foarsjoen fan 48dB Active Noise Cancellation (ANC) stipe, wêrtroch brûkers kinne genietsje fan in wirklik immersive audio-ûnderfining. De earbuds wurde ek sein mei Bluetooth 5.3 en Google Fast Pair-ferbining, wêrtroch se kompatibel binne mei in breed oanbod fan apparaten. Derneist kinne se dûbele ferbiningsstipe biede en hawwe in IP55-beoardielde bou, dy't wetter- en sweatresistinsje garandearje.

Hoewol OnePlus hat noch gjin offisjele ynformaasje frijlitten oer de OnePlus Buds 3, spekulaasjes suggerearje dat se kinne wurde ûntbleate neist de heul ferwachte OnePlus 12. Fans wachtsje grif op fierdere updates fan it bedriuw oangeande de spesifikaasjes, funksjes en beskikberens fan 'e OnePlus Buds 3.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Wat is de ferwachte batterijlibben fan 'e OnePlus Buds 3?

It wurdt geroften dat de OnePlus Buds 3 maksimaal 9 oeren batterijlibben oanbiede op ien lading, mei ANC útskeakele. As kombineare mei de batterijkoffer, kinne se in totaal fan maksimaal 33 oeren ôfspielje leverje.

2. Sil de OnePlus Buds 3 Active Noise Cancellation (ANC) hawwe?

Ja, de OnePlus Buds 3 wurdt sein dat se komme mei 48dB Active Noise Cancellation (ANC) stipe, wêrtroch brûkers kinne genietsje fan in immersive audio-ûnderfining troch it blokkearjen fan net winske eftergrûnlûd.

3. Hokker ferbiningsopsjes sille de OnePlus Buds 3 biede?

De earbuds wurde ferwachte dat se Bluetooth 5.3 en Google Fast Pair-ferbining hawwe, en soargje foar naadleaze koppeling mei in breed oanbod fan apparaten foar in probleemleaze brûkersûnderfining.

4. Sil de OnePlus Buds 3 wetter- en switbestindich wêze?

Ja, de OnePlus Buds 3 wurdt rûsd te kommen mei in IP55-beoardiele build, wêrtroch se resistint binne foar wetter en swit. Brûkers kinne se noflik brûke tidens workouts as yn oare omjouwings wêr't focht in soarch kin wêze.