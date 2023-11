As it jier nei in ein rint, bruist de mobile tech-yndustry mei ferwachting foar de drege frijlitting fan OnePlus 'lêste flaggeskipapparaat, de OnePlus 12. Mar it liket derop dat OnePlus mear yn winkel hat foar syn fans. Neffens resinte rapporten hawwe de OnePlus Buds 3 in ferskining makke op sertifisearingswebsides, wat oanjout dat it bedriuw har taret is om syn folgjende generaasje earbuds te lansearjen.

Hoewol't de sertifisearringslisten gjin detaillearre spesifikaasjes jouwe, jouwe se wat yntrigearjende ynsjoch yn 'e kommende Buds 3. De ûntwerptekeningen werjûn op' e FCC-sertifikaasjewebside komme oerien mei eardere lekke renderings, wat suggerearret dat OnePlus trou bliuwt oan 'e yntrodusearre ûntwerptaal mei de OnePlus Buds Pro 2 earder dit jier.

Wat oplaadmooglikheden oanbelanget, sil de Buds 3 komme mei in koffer dy't in 520mAh-batterij befettet, dy't 4.5W-ynfier en 1.2W-útfier stipet. De earbuds sels sille wurde oandreaun troch in 58mAh batterij. Hoewol de spesifike batterijlibben net befêstige is, wurdt spekulearre dat de Buds 3 ferlykbere prestaasjes sil biede as de Buds Pro 2, mei maksimaal 9 oeren gebrûk sûnder Active Noise Cancellation (ANC), mei de saak dy't in kombineare batterijlibben leveret fan 33 oeren. Mei ANC aktivearre wurde de earbuds ferwachte dat se 6 oeren gebrûk biede, útwreidzjen nei 22 oeren mei de saak. Derneist sil stipe foar snelle opladen 5 oeren harktiid mooglik meitsje mei mar in opladen fan 10 minuten.

Lûdskwaliteit-entûsjasters sille bliid wêze om te witten dat de Buds 3 geroften wurde mei in 10.4mm woofer en in 6mm tweeter, it leverjen fan in rike audio-ûnderfining. Fergelykber mei syn foargonger wurdt ferwachte dat de Buds 3 48dB ANC-stipe sille opnimme, en soargje foar in rêstige en immersive harkûnderfining. Boppedat sille dizze earbuds in IP55-beoardieling hawwe foar wetter- en stofresistinsje, en duorsumens oanbiede foar deistich gebrûk, wylst de saak in IPX4-beoardieling sil hawwe.

De OnePlus Buds 3 sil wierskynlik syn debút meitsje neist de OnePlus 12, nei OnePlus 'trend fan it lansearjen fan earbuds neist flaggeskip smartphones. Wylst ferwachte wurdt dat de offisjele yntroduksje takom moanne yn Sina plakfynt, wurdt in wrâldwide release ferwachte yn jannewaris 2024, neffens OnePlus 'gewoane patroan fan frijlitting yn Sina earst foardat it wrâldwiid lanseart.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Wannear sil de OnePlus Buds 3 wurde frijlitten?

De OnePlus Buds 3 wurdt ferwachte dat se nije moanne offisjeel yn Sina wurde yntrodusearre en in wrâldwide release hawwe yn jannewaris 2024.

2. Wat binne de oplaadspesifikaasjes foar de Buds 3?

De Buds 3 sil komme mei in koffer mei in 520mAh-batterij, dy't 4.5W-ynfier en 1.2W-útfier stypje. De earbuds sels sille wurde oandreaun troch in 58mAh batterij.

3. Wat is de batterijlibben fan 'e OnePlus Buds 3?

Wylst spesifike details oer batterijlibben net befêstige binne, wurdt spekulearre dat de Buds 3 ferlykbere prestaasjes sil oanbiede as de Buds Pro 2, mei oant 9 oeren gebrûk sûnder ANC en in kombineare batterijlibben fan 33 oeren mei de saak. Mei ANC aktivearre wurde de earbuds ferwachte dat se 6 oeren gebrûk biede, útwreidzjen nei 22 oeren mei de saak.

4. Hokker audiofunksjes sille de Buds 3 hawwe?

De OnePlus Buds 3 wurdt rûsd om in 10.4mm woofer en in 6mm tweeter te hawwen foar lûdreproduksje fan hege kwaliteit. Se wurde ek ferwachte dat se 48dB Active Noise Cancellation (ANC) stipe sille opnimme.

5. Sille de Buds 3 wetter- en stofbestindich wêze?

Ja, de Buds 3 sil in IP55-beoardieling drage foar wetter- en stofresistinsje, en soargje foar duorsumens foar deistich gebrûk. De saak sil in IPX4-wurdearring hawwe.

Opmerking: De ynformaasje levere yn dit artikel is basearre op lekkages en net-befêstige rapporten. Offisjele details kinne ferskille op 'e tiid fan' e frijlitting fan it produkt.