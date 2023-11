Nije bern op it blok: OneOdio-koptelefoanen biede unferslaanbere Black Friday-deals

Op syk nei in nij pear koptelefoanen tsjin unferslaanbere prizen dizze Black Friday? Sjoch net fierder dan OneOdio, ien fan 'e nijste merken op' e merke. Hoewol relatyf ûnbekend, hawwe OneOdio-koptelefoanen gau in reputaasje krigen foar har útsûnderlike kwaliteit en betelberens.

Ferline jier hie ús team de kâns om de A70-line fan OneOdio te testen, en wy wiene noflik ferrast. Dizze koptelefoanen oertroffen ús ferwachtingen mei har yndrukwekkende lûdskwaliteit, foaral sjoen har betelbere priispunt. Se bliken in poerbêste opsje op yngongsnivo te wêzen, perfekt foar begjinnende DJ's en muzykprodusinten.

No, lit ús dûke yn har Black Friday-deals!

OneOdio A70:

Normaal RRP: $ 42.99

Black Friday Priis: $ 34.39

OneOdio Monitor60:

Normaal RRP: $ 79.99

Black Friday Priis: $ 63.99

OneOdio Monitor 80:

Normaal RRP: $ 96.99

Black Friday Priis: $ 77.59

OpenRock S:

Normaal RRP: $ 42.99

Black Friday Priis: $ 34.39

Dizze koartingen binne te goed om te missen. Oft jo in muzykleafhawwer binne, in gamer, of gewoan ien dy't in nij pear koptelefoanen nedich is, OneOdio hat jo behannele.

FAQ:

F: Binne OneOdio-koptelefoanen geskikt foar profesjoneel gebrûk?

A: Wylst OneOdio-koptelefoanen bekend binne om har betelberens, biede se poerbêste lûdskwaliteit dy't sawol konsuminte- as profesjonele behoeften kinne foldwaan.

F: Kin ik OneOdio-koptelefoan brûke mei myn gamingkonsole?

A: Absolút! OneOdio-koptelefoanen binne kompatibel mei ferskate apparaten, ynklusyf gamingkonsoles, laptops, smartphones, en mear.

F: Komme OneOdio-koptelefoan mei in garânsje?

A: OneOdio biedt in probleemfrije garânsje fan ien jier op har koptelefoan, en soarget foar frede fan geast mei jo oankeap.

F: Wêr kin ik OneOdio-koptelefoan keapje?

A: Jo kinne it brede oanbod fan OneOdio-koptelefoanen fine op har offisjele webside of fia ferskate online retailers.

Mis dizze ongelooflijke Black Friday-deals fan OneOdio net. Upgrade jo koptelefoan en ferheegje jo audio-ûnderfining sûnder de bank te brekken.