De lêste ynsjoch oer AWS re: Invent 2023, Streaming Platforms, en Arm's IPO

Yn 'e wrâld fan technologyske eveneminten komt AWS re: Invent 2023 rap oan, en de CUBE-yndustryanalist John Furrier foarseit dat d'r wat spannende ûntjouwings yn winkel sille wêze. Furrier ferwachtet in fokus op komputer mei hege prestaasjes, GPU-stipe, en in dúdliker gegevensferhaal fan AWS. Hy freget him lykwols ek ôf oer de takomst fan it ekosysteem om AWS hinne en oft it nije hichten berikke kin. Furrier hat yn it ferline kritysk west oer Amazon's monetarisaasje fan har ekosysteem by dizze eveneminten.

As it giet om streamingplatfoarms, fynt Furrier dat de kaai foar sukses leit yn yntegraasje en it eliminearjen fan kontekstwikseling. Hy suggerearret dat it platfoarm dat it bêste kin yntegrearje mei fakturearringsystemen en in naadleaze brûkersûnderfining leveret de oerhân sil hawwe. Furrier besprekt ek it resinte ynterview dat hy hie mei de CISO fan Prime Video en beljochtet it belang derfan yn 'e AWS Startup Showcase.

De diskusje feroaret dan nei Arm's IPO-plannen. Arm Holdings PLC, in UK-basearre chipûntwerper, is fan doel om hast $ 4.87 miljard op te heljen yn har kommende iepenbiere oanbod op 'e New York Stock Exchange. Analyst Albie Amankona fan it wrâldwide ûndersyksbedriuw Third Bridge spruts soargen út oer it fermogen fan Arm om te profitearjen fan 'e hjoeddeistige trend foar AI, om't in grut part fan' e ynkomsten fan Arm út mobyl komt. Furrier en syn ko-analist Dave Vellante binne it lykwols net iens mei dit perspektyf. Se leauwe dat Arm's arsjitektueren AI-ynferencing oan 'e râne sille dominearje, om't it in gebiet is wêr't Arm in promininte oanwêzigens hat.

Vellante rjochtet ek de risiko's oan dy't RISC-V, in alternative arsjitektuer, en stelt dat Arm in wichtige foarsprong hat oer syn konkurrinten. Wylst de groei fan Arm miskien net eksponinsjele is, priizget Vellante har platfoarm mei lege kosten, hege prestaasjes dat wierskynlik syn dominânsje yn 'e merke sil befeiligje.

Oer it algemien berikke de diskusjes yn 'e CUBE Podcast it kommende AWS re: Invent-evenemint, it belang fan yntegraasje en brûkersûnderfining yn streamingplatfoarms, en it potensjeel fan Arm's arsjitektuer yn it AI-lânskip.

