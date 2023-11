4G Galaxy S20 Series ûntfangt novimber 2023 befeiligingsupdate yn hiel Europa

Eigners fan 4G-ferzjes fan 'e Galaxy S20, Galaxy S20 + en Galaxy S20 Ultra kinne no in suchtsje fan reliëf sykhelje, om't Samsung de befeiligingsupdate fan novimber 2023 foar har apparaten begon út te rollen. Earder wie dizze fernijing beheind ta de 5G-modellen; lykwols, Samsung hat útwreide syn beskikberens oan de 4G ferzjes ek, in protte ta de wille fan brûkers yn ferskate Europeeske lannen.

Dizze lêste befeiligingsupdate, identifisearre as firmwareferzje G98xFXXSIHWJD, is relatyf lyts, en nimt minder dan 500MB opslachromte op. Brûkers yn Eastenryk, Bulgarije, Frankryk, Dútslân, Grikelân, Hongarije, Itaalje, Lúksemboarch, Noardske lannen, Poalen, Portegal, Roemeenje, Slowakije, Sloveenje, Súdeast-Jeropa, Spanje, Switserlân, de Baltyske regio, de Tsjechyske Republyk, Nederlân, en it Feriene Keninkryk kin no tagong krije ta dizze update op har smartphones fan 'e 4G Galaxy S20-searje.

It befeiligingsbulletin fan Samsung hat oanjûn dat dizze fernijing yn it foarste plak mear dan 65 feiligens kwetsberens oanpakt, en biedt ferbettere beskerming oan apparaten fan brûkers. It yntroduseart lykwols gjin nije funksjes of ferbetteringen yn prestaasjes.

Foar eigners fan 4G Galaxy S20-searjes dy't yn ien fan 'e neamde lannen wenje, is bywurkjen nei de lêste befeiligingspatch in ienfâldich proses. Troch nei Ynstellings te navigearjen en Software Update te selektearjen, kinne brûkers direkt kontrolearje op de beskikberens fan 'e nije update. De alternative metoade omfettet it ynladen fan it firmware-bestân fan in betroubere boarne en it mei de hân op it apparaat blêdzje mei in Windows PC en it Odin-ark.

Mei dizze wichtige útwreiding fan 'e befeiligingsupdate fan novimber 2023 bliuwt Samsung de feiligens en befeiliging fan' e apparaten fan har brûkers prioritearje, en soarget derfoar dat har gegevens beskerme bliuwe.