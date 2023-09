Nokia lanseart Nokia G42 5G smartphone yn Yndia

Nokia hat har lêste 5G-smartphone, de Nokia G42 5G, yn Yndia ûntbleate. It apparaat wurdt oanbean troch HMD Global, Nokia's lisinsjenimmer. It hat in 6.56-inch HD + -display mei in 90Hz ferfarskingsfrekwinsje, in Snapdragon 480+ SoC, trije kamera's efter, en in 5,000mAh batterij mei 20W snelle opladen. De tillefoan rint op Android 13 en belooft updates. It hat ek IP52-rated stof- en wetterresistinsje.

De Nokia G42 5G wurdt priis op Rs. 12,599 en komt mei 6GB RAM en 128GB opslach. It is beskikber yn twa kleuropsjes: So Grey en So Purple. De tillefoan sil te keap wêze op Amazon fan 15 septimber ôf.

Wat spesifikaasjes oanbelanget, wurket de Nokia G42 5G op Android 13 en set him yn foar it ûntfangen fan twa jier Android OS-upgrades en trije jier moanlikse befeiligingsupdates. It hat in 6.56-inch HD + LCD-skerm mei in 90Hz ferfarskingsfrekwinsje en Corning Gorilla Glass 3-beskerming.

Oandreaun troch in octa-core Snapdragon 480+ SoC, de Nokia G42 5G biedt oant 6GB RAM en 128GB ynboude opslach. De kamera-opset omfettet in 50-megapixel primêre sensor en twa 2-megapixel sensors oan 'e efterkant, lykas ek in 8-megapixel front sensor. De tillefoan stipet ek ferskate ferbiningsopsjes, ynklusyf 5G, GPS, USB Type-C, Bluetooth 5.1, en Wi-Fi.

De Nokia G42 5G is foarsjoen fan sensoren lykas in accelerometer, ambient light sensor, e-kompas, proximity sensor, en in side-mounted fingerprint sensor foar autentikaasje. It wurdt oandreaun troch in 5,000mAh-batterij dy't 20W snelle opladen stipet en biedt oant trije dagen spieltiid op ien lading. De tillefoan hat dimensjes fan 165 × 8.55 × 75.8 mm en waacht 193.8 gram.

Oer it algemien is de Nokia G42 5G in smartphone fol mei funksjes dy't 5G-ferbining biedt, in krêftige prosessor, in werjefte fan hege kwaliteit en in bekwame kamera-opset. It is fan doel in naadleaze en effisjinte brûkersûnderfining te leverjen yn it 5G-tiidrek.

