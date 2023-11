Nije details ferskine oer de folgjende Nintendo-skeakel: mear krêft, mar gjin 4K-útfier

Lêste rapporten suggerearje dat de heul ferwachte opfolger fan 'e Nintendo Switch miskien net yn steat is om spultsjes yn 4K-resolúsje út te jaan. Wylst spesifike details oer de konsole noch min binne, hawwe boarnen iepenbiere dat de oanpaste Nvidia T239-chip, rommere om de folgjende iteraasje fan 'e Nintendo Switch oan te driuwen, in kapasiteit foar djippe learen accelerator (DLA) mist. Dizze ôfwêzigens kin de DLSS-opskalingsmooglikheden fan 'e konsole mooglik hinderje.

DLSS, koart foar Deep Learning Super Sampling, hat in prominint ûnderwerp fan diskusje west oer de gerofte funksjes fan 'e kommende Nintendo Switch. It brûkt keunstmjittige yntelliginsje om grafiken mei legere resolúsje op te skaaljen, wat resulteart yn ferbettere fisuele sûnder tefolle spanning op 'e hardware fan it systeem te setten. Sûnder DLA kin it potensjeel fan Switch 2 foar it berikken fan 4K-resolúsje signifikant beynfloede wurde. Ynstee dêrfan kin de konsole wurde beheind ta 1080p-resolúsje, mei guon boarnen dy't in mooglikheid suggerearje fan 1440p ôfhinklik fan it spultsje.

Wylst dizze skattings basearre binne op spekulaasjes en net-befêstige ynformaasje, meitsje se soargen oer de mooglikheden fan 'e Switch 2 yn ferliking mei syn konkurrinten, lykas de Xbox Series S. It ûntbrekken fan DLA yn' e gerofte chip kin de prestaasjes en fisuele kwaliteit fan 'e Nintendo mooglik ûnderskiede. konsole fan oare gaming platfoarms.

Nintendo is strak bleaun oer it ûnderwerp, mei presidint Shuntaro Furukawa dy't geroften fan hardwaredemonstraasjes oan partners ûntkent. As geroften lykwols trochgean te sirkulearjen, wurdt ferwachting opboud foar de offisjele ûnthulling fan 'e nije konsole, ferwachte takom jier plakfine.

As fans eangst wachtsje op fierdere details, is it dúdlik dat de folgjende Nintendo Switch mear krêft en ferbettere prestaasjes sil biede. It bliuwt lykwols te sjen oft it ûntbrekken fan DLA in substansjele ynfloed sil hawwe op har grafyske mooglikheden. Uteinlik sille gamers moatte wachtsje op offisjele oankundigingen en praktyske ûnderfiningen om it wiere potinsjeel fan 'e Switch 2 te bepalen.

FAQ

Sil de folgjende Nintendo Switch 4K-resolúsje stypje?

De lêste rapporten suggerearje dat de folgjende Nintendo Switch miskien net yn steat is om spultsjes yn 4K-resolúsje út te fieren fanwegen it ûntbrekken fan in djippe learfersnelling (DLA) yn 'e gerofte Nvidia T239-chip.

Wat is DLSS?

DLSS stiet foar Deep Learning Super Sampling, dy't keunstmjittige yntelliginsje brûkt om grafiken mei legere resolúsje op te skaaljen, wat resulteart yn ferbettere fisuele.

Wannear sil de nije Nintendo Switch wurde iepenbiere?

De nije Nintendo Switch wurdt ferwachte dat se takom jier ienris iepenbiere wurde, hoewol in krekte datum is net befêstige.

Sil de Switch 2 efterút kompatibel wêze?

Wylst details oer de kommende konsole noch beheind binne, hawwe d'r diskusjes west oer de mooglikheid dat de Switch 2 miskien net efterút kompatibel is mei eardere Nintendo Switch-spultsjes.