Nintendo-bestannen patint foar magnetyske joystick om stickdrift te foarkommen

Nintendo hat koartlyn in patint yntsjinne foar in nij type joystick dy't in "smart fluid" brûkt om potinsjeel stokdrift te eliminearjen yn har takomstige gamingcontrollers. It patint beskriuwt in joystick dy't in "magnetorheologyske floeistof" (MRF) befettet, dy't syn viskositeit oanpast op basis fan 'e sterkte fan in magnetysk fjild.

As in spiler manipulearret de joystick mei harren tomme, de floeistof thickens te meitsjen wjerstân. Dit ferset lit de joystick werom nei syn oarspronklike posysje ien kear de spiler releases harren tomme. Dit konsept docht tinken oan "Hall Effect"-sticks yn bepaalde gaming-peripherapparaten fan tredden dy't magneten brûke om beweging te detektearjen, en effektyf problemen mei stickdrift te oerwinnen.

Neffens it oktroai makket de ymplemintaasje fan MRF yn 'e controller flugger weromreis nei de begjinposysje mooglik, wylst in befredigjende tactile ûnderfining foar de brûker leveret. Yn ien diagram opnaam yn it oktroai, wurdt oantoand hoe't de floeistof kin wurden mear viskeus as de joystick wurdt ferpleatst, generearje koppel en bringt de joystick werom nei syn oarspronklike posysje.

It is op it stuit ûndúdlik oft de ferwizing nei "presintaasje fan in gefoel foar de brûker" yn it oktroai in natuerlike ferset ymplisearret fergelykber mei tradisjonele analoge sticks of de mooglikheid fan ûntwikkelders dy't de wjerstân fan 'e floeistof oanpasse om krêftfeedback of trigger-like ferset te bieden as belibbe yn 'e PlayStation 5's DualSense-controller.

De ultime tapassing fan dit nije joystick-ûntwerp is noch net bepaald. It bliuwt ûnwis as it sil te sjen wêze yn 'e opfolger fan' e Nintendo Switch, ferfange de standert Joy-Con-controllers, of as it sels sil wurde brûkt, om't in protte patintearre gaming-ideeën nea komme ta bloei.

Stickdrift is in persistint probleem west mei Nintendo's Joy-Con-controllers sûnt de lansearring fan 'e Nintendo Switch yn 2017. Nettsjinsteande ynspanningen om it probleem oan te pakken yn folgjende kontrôleferzjes, bliuwt stickdrift troch brûkers rapporteare. As de ymplemintaasje fan dit patint suksesfol bewiist, kin it mooglik in wichtich probleem oplosse foar Nintendo's folgjende konsole.

Boarne: Videogames Chronicle