Nickelodeon All-Star Brawl 2 yntrodusearret Aang fan Avatar: The Last Airbender

GameMill Entertainment hat oankundige dat Aang fan 'e populêre Nickelodeon-searje Avatar: The Last Airbender sil meidwaan oan' e roster fan Nickelodeon All-Star Brawl 2. Aang sil komme mei in folslein nije moveset, dy't syn behearsking fan loftbending toant.

De kommende arena-brawler is ynsteld om nije karakters op te nimmen, lykas ek ferbettere weromkommende brawlers. De tafoeging fan Aang oan it spultsje foeget ta oan de opwining foar fans fan 'e Avatar-searje, om't se kinne spielje as har favorite airbending-held. De karakterôfdieling docht bliken dat Aang in unike set fan bewegingen sil hawwe dy't syn kapasiteiten fan 'e show wjerspegelje.

Ember fan Danny Phantom waard ek koartlyn oankundige mei in offisjele spieltrailer iepenbiering. Dit wreidet de list fan Nickelodeon All-Star Brawl 2 fierder út en jout fans in oar leaf karakter om nei út te sjen.

Wylst in releasedatum noch net oankundige is, wurdt ferwachte dat Nickelodeon All-Star Brawl 2 letter dit jier sil lansearje op 'e Nintendo Switch en oare platfoarms. Dit heul ferwachte spultsje bringt karakters byinoar út ferskate Nickelodeon-shows, en biedt spilers de kâns om mei te dwaan oan spannende fjildslaggen mei har favorite animearre helden.

Bliuw op 'e hichte foar mear karakterferskynsels en fernijings oer Nickelodeon All-Star Brawl 2. Fans kinne eardere oankundigingen en karakterûnthullings ynhelje troch Nintendo Life's dekking fan it spul te besykjen.

Wat binne jo gedachten oer Aang meidwaan oan it roster? Binne jo optein om as him te spyljen yn Nickelodeon All-Star Brawl 2? Diel jo mieningen yn 'e kommentaren hjirûnder.

Definysjes:

- Arena brawler: In soarte fan fideospultsjesjenre wêr't spilers meidogge oan fjochtsjen yn in sletten arena.

- Moveset: De spesifike kapasiteiten, bewegingen en oanfallen dy't in karakter kin útfiere yn in fideospultsje.

boarnen:

- Oankundiging fan GameMill Entertainment

- Nintendo Life-dekking fan Nickelodeon All-Star Brawl 2