De NFT Gaming Co. lanseart earste spultsje, "Space Striker AI"

Digitale gamingplatfoarm De NFT Gaming Co. It bedriuw is fan doel de kloof tusken tradisjonele gaming en Web 3 te oerbrêgjen troch casual games te ûntwikkeljen dy't nije funksjes omfetsje lykas net-fungibele tokens (NFT's).

De CEO fan The NFT Gaming Co., Vadim Mats, sei dat har doel is om konvinsjonele digitale spultsjes te kombinearjen mei unike eleminten yn it spultsje, ynklusyf skins, karakters en ûnderfiningen dy't kinne wurde makke en minted as NFT's. Troch it yntegrearjen fan blockchain-technology yn gaming, is it bedriuw fan doel brûkers in nij nivo fan eigendom en wearde te bieden foar har yn-spultsje-aktiva.

Neist "Space Striker AI" hat The NFT Gaming Co. plannen om mear spultsjes en ynkomsten generearjende applikaasjes yn 'e heine takomst frij te litten. De fokus fan it bedriuw op it meitsjen fan ynnovative gamingûnderfinings dy't NFT's brûke, ûnderskiedt it fan tradisjonele spultsje-ûntwikkelders.

"Space Striker AI" kin wurde downloade fan sawol de Google Play Store as Apple App Store. De yngong fan 'e NFT Gaming Co. yn' e merk hat al posityf omtinken krigen, mei har oandielen dy't yn Nasdaq hannele binne mear as 8% yn 'e pre-merkaktiviteit.

As de gaming-yndustry trochgiet te evoluearjen, presintearret de yntegraasje fan NFT's en blockchain-technology nije kânsen foar spilers om mei te dwaan mei spultsjes en eigen unike digitale aktiva. De yngong fan 'e NFT Gaming Co. op 'e merke markeart in wichtige stap nei de mainstream oannimmen fan NFT's yn gaming.

Definysjes:

- Non-fungible tokens (NFT's): Unike digitale aktiva dy't eigendom fertsjintwurdigje fan in spesifyk item of stik ynhâld op 'e blockchain.

Boarnen: De NFT Gaming Co. parseberjocht, MT Newswires.