Nij ûntdutsen komeet Nishimura sichtber yn 'e nachthimel

In nij ûntdutsen komeet mei de namme Komeet Nishimura sil nije wike sichtber wêze as er troch de ierde giet. Japanske romtefotograaf Hideo Nishimura observearre de komeet foar it earst yn begjin augustus en is sûnt dy tiid tanommen yn helderheid as er troch it binnenste sinnestelsel reizget. De komeet sil tiisdei syn tichtste benaderjen fan 'e ierde meitsje, binnen 78 miljoen kilometer fan 'e planeet, en kin de kommende fiif dagen sichtber bliuwe.

Komeet Nishimura sil op 21 septimber ek binnen 17 miljoen kilometer fan 'e sinne passe. Syn baan suggerearret dat de lêste kear dat er tichtby de sinne gie, en mooglik tichter by de ierde, om it jier 1590 hinne wie. tiid dy't oerienkomme mei Nishimura, soe it frij helder wêze moatte om te sjen.

Om komeet Nishimura te spotten, is it it bêste om in verrekijker te brûken en in lokaasje te finen mei donkere loften fuort fan stedsljochten. Sky and Telescope hat diagrammen dield dy't himel-gazers kinne helpe om de komeet te identifisearjen. De sturt fan 'e komeet sil altyd fan 'e sinne wei wize en hy liket grienich op foto's troch de oanwêzigens fan diatomyske koalstof. Troch in verrekijker sil it lykwols hast kleurleas of in bytsje roze ferskine, om't sinneljocht reflektearret fan 'e stofkorrels.

Foar dyjingen op it noardlik healrûn is it oan te rieden om in dúdlik sicht te finen fan 'e east-noardeastlike hoarizon sawat in healoere foar moarnsskimer. As de komeet lykwols tichter by de sinne en de hoarizon komt, sil it dreger wurde om te sjen. Woansdei sil de komeet tusken de ierde en de sinne passe, wêrtroch't it net sichtber is. De yntinse waarmte fan 'e sinne kin de komeet útbrekke, mar saakkundigen ferwachtsje dat it oerlibje sil. As it oerlibbet, sil it begjin oktober oergean nei de oare kant fan 'e sinne en yn novimber sichtber wêze oan 'e moarnshimel fan it Súdlik Hemisphere.

boarnen:

- CNN: https://www.cnn.com/2020/09/10/world/nishimura-comet-earth-scn-trnd/index.html