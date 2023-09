Begryp fan de ynfloed fan Beavermigraasje op Arktyske mienskippen

In nije stúdzje neamd Barin, dy't stiet foar Beavers and socio-ecological Resilience in Inuit Nunangat, ûndersiket hoe't de migraasje fan bevers nei de Arktyske de regio en har mienskippen beynfloedet. As bevers trochgean nei it noarden te bewegen, kin har fermogen om wetterwegen te feroarjen en it omlizzende terrein opnij te foarmjen, grutte gefolgen hawwe.

Under lieding fan Helen Wheeler fan 'e Anglia Ruskin University en Phillip Marsh fan' e Wilfrid Laurier University, yn gearwurking mei Herb Nakimayak fan 'e Inuvialuit Fish Joint Management Committee en oare partners, is it Barin-projekt fan doel de bever-relatearre feroaringen oan streamen en marren te begripen en hoe't dy feroarings ynfloed op minsken. Dit ûndersyk is benammen krúsjaal foar de Inuvialuit Settlement Region yn Kanada.

Yn Alaska hawwe wittenskippers lykas Ken Tape jierrenlang de effekten fan bevers bestudearre en hawwe se it Arctic Beaver Observation Network (A-Bon) foarme om gearwurking en it dielen fan kennis tusken ûndersikers út ferskate regio's te fasilitearjen. Kanada is lykwols noch hieltyd ynhale yn termen fan it bestudearjen en begripen fan 'e skaal fan' e bever-relatearre problemen yn 'e Arktyske.

Bevers hawwe in brede ynfloed op leechlânekosystemen, ynklusyf permafrost, koalstoffytsen, fiskpopulaasjes en wetterkwaliteit. Wylst de effekten fan bevers binne wiidweidich studearre yn oare gebieten, de Arktyske presintearret unike útdagings fanwege syn beferzen grûn en temperatuer-beheinde systemen. De Arktyske ûnderfynt al wichtige feroarings troch klimaatferoaring, wêrtroch it essensjeel is om de spesifike feroaringen te bepalen dy't oan bevers kinne wurde taskreaun.

It Barin-projekt hat as doel ferskate wichtige problemen oan te pakken, lykas de groei fan 'e beverpopulaasje, de ynfloed dêrfan op fisk- en fiskhabitaten, en de folgjende effekten op omlizzende mienskippen. It ûndersyk omfettet it brûken fan NASA satellytgegevens en statistyske modellering om beverbeweging en hydrologyske feroaringen te foarsizzen. It omfettet ek workshops foar mienskippen, it sammeljen fan mûnlinge histoarjes, en it sammeljen fan gegevens op 'e grûn.

It stúdzjegebiet foar Barin omfettet Aklavik, Tuktoyaktuk en Inuvik, lykas wetterskippen lâns de Inuvik-Tuktoyaktuk Highway. Herb Nakimayak, de foarsitter fan 'e Inuvialuit Fish Joint Management Committee, hat tsjûge west fan wichtige feroaringen yn dizze gebieten, lykas in tanimming fan beverdammen en har ynfloed op fiskdragende streamen en ekosystemen dy't fertroud wurde troch walfisken en seehûnen.

Oer it algemien is it Barin-projekt fan doel om weardefol ûndersyk te leverjen dat kin helpe by it ynformearjen fan beslútfoarming en strategyen te ûntwikkeljen foar oanhâldende mienskipsbasearre tafersjoch en behear. Troch it begripen fan de ynfloed fan bevermigraasje op Arktyske mienskippen, kinne bettere maatregels útfierd wurde om de fearkrêft en duorsumens fan dizze ekosystemen te garandearjen.

