Nije legindaryske byl mei twa hannen komt nei World of Warcraft Dragonflight yn Patch 10.2

Blizzard Entertainment hat de yntroduksje fan in nij legindarysk wapen befêstige yn 'e kommende Patch 10.2 fan World of Warcraft Dragonflight. De lêste details litte sjen dat dit legindaryske wapen in bille mei twa hannen sil wêze, iepen foar alle karakters dy't sokke wapens kinne útruste, nettsjinsteande har klasse. Dit is in fertrek fan Dragonflight syn earste legindaryske wapen, Nasz'uro, de Unbound Legacy, dat hie klasse-spesifike beheinings. De nije legindaryske bile sil de earste yn syn soarte wêze sûnt de Wrath of the Lich King-útwreiding yn 2009.

Taylor Sanders, in ûntwerper fan WoW-gearkomsten, neamde yn in ynterview dat se feedback fan spilers yn 'e rekken hawwe nommen en wurkje oan it garandearjen dat de oankeap fan seldsume items en druppels net frustrerend is. Se wolle dat dizze items fertsjinne en spannend fiele as se wurde krigen. It doel is om de soargen oan te pakken fan spilers dy't fiele dat bepaalde specs en klassen in foardiel hawwe troch spesifike seldsume items. Troch it yntrodusearjen fan in legindarysk wapen dat tagonklik is foar meardere klassen lykas Paladins, Death Knights, en Warriors, hoopje de ûntwikkelders de druk dy't spilers fiele as har klasse potinsjeel better wurdt troch in oare mei bettere gear.

Yn tsjinstelling ta ferwachtingen sil it legindaryske wapen yn Patch 10.2 net Druid-rjochte wêze, lykas in protte spilers ferwachte. Ynstee sil it nau bûn wêze oan it ferhaal en karakter fan Fyrakk, wat betsjutting biedt oan it ferhaal fan Guardians of the Dream. It is heul wierskynlik dat de legindaryske bille mei twa hannen in raiddrop sil wêze fan Fyrakk, dy't sil tsjinje as de lêste baas yn 'e kommende oerfal neamd Amirdrassil.

Mei Patch 10.2 dy't letter dit jier lanseart, kinne spilers útsjen nei foarútgong en wurkjen nei dizze heul ferwachte legindaryske bille mei twa hannen. It betsjuttet de ynset fan Blizzard om de World of Warcraft-ûnderfining te ferbetterjen, wêrtroch it lykwichtiger en beleanjender wurdt foar alle spilers om te genietsjen.

boarnen:

- Blizzard Entertainment haad ûnder harren.

- Dot Esports ynterview mei Taylor Sanders.