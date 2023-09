Nije Chromecast Remote foar Google TV Spotted yn Android TV 14 Beta

De lêste ferzje fan Android TV 14 Beta hat iepenbiere wat in nije ôfstân liket te wêzen foar de Chromecast mei Google TV. It ûntwerp op ôfstân hat in ûnderskate rûne foarm en top-monteare navigaasjepad, fergelykber mei de hjoeddeistige ôfstân. D'r binne lykwols wat opfallende ferskillen.

De besteande Chromecast mei Google TV-ôfstân hat acht knoppen, ynklusyf in D-pad foar efterkant, assistint, thús, mute, YouTube, Netflix, en TV-krêft en ynput. Folume kontrôles lizze oan 'e rjochterkant fan' e ôfstân.

It nije ûntwerp op ôfstân, werjûn as in skets, toant wat ûnderskate feroarings. Under it D-pad binne d'r twa rûne knoppen, wierskynlik foar werom en Assistant. Lâns de linker kant, der binne trije mear knoppen, nei alle gedachten foar thús, mute, en ien fan de twa app fluchtoetsen. Oan 'e rjochterkant is d'r in gruttere knop mei in folume rockerfoarm. In oare nije knop mei in stjer ikoan leit oan de ûnderkant, oantsjutten as "magic" yn de systeem triemmen.

Dizze ôfstân wurdt leaud in foarbyld te wêzen fan in nije Chromecast mei Google TV, dy't in pear moannen lyn yn ûntwikkeling wie. D'r is lykwols gjin direkte bewiis yn 'e Android 14-build dy't wiist op it nije apparaat.

Wylst de releasedatum fan 'e nije Chromecast ûndúdlik is, suggerearret de resinte update nei Android TV 14 dat it noch yn' e pipeline kin wêze. It is net wierskynlik te ûntbleate by it kommende Pixel-lanseringsevenemint yn oktober. Dochs hint de ûntdekking fan 'e nije ôfstân op in drege update foar de Chromecast mei Google TV.

Boarne: APK Insight