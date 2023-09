Nije Borderlands-kolleksje: Pandora's Box biedt grutte wearde foar fans

De koartlyn lansearre Borderlands Collection: Pandora's Box is in hit wurden ûnder Borderlands-fans, en klimt rap op 'e "Top Paid" Xbox-kaart. Sûnt syn frijlitting op 1 septimber hat de kolleksje it twadde plak berikt op 'e UK chart, en bliuwt op nûmer sân yn' e FS.

Ien fan 'e wichtichste redenen foar syn populariteit is de massive 60% koarting op it stuit beskikber, wat de priis bringt fan £ 123.99 / $ 149.99 nei £ 49.59 / $ 59.99. Derneist kinne dejingen dy't al ien fan 'e spultsjes hawwe dy't binne opnommen yn' e kolleksje, genietsje fan in noch gruttere koarting.

De Borderlands Collection: Pandora's Box omfettet seis spultsjes, tegearre mei alle tafoegingsynhâld foar elke wedstriid. Fans kinne oeren fan immersive gameplay en ferkenning ferwachtsje yn it unike Borderlands-universum.

Foar dyjingen dy't ynteressearre binne yn it keapjen fan de kolleksje, is no de perfekte tiid om dat te dwaan foardat de koarting rûn woansdei of tongersdei fan dizze wike ferrint. De kolleksje is maklik te finen yn 'e Xbox Store.

In protte fans binne optein oer dit oanbod, om't it grutte wearde foar de seis spultsjes en har ekstra ynhâld leveret. De mieningen kinne lykwols ferskille, en partikulieren wurde oanmoedige om har tinzen te dielen yn 'e opmerkingsdiel.

Tink derom dat guon fan 'e keppelings dy't yn dit artikel oanbean wurde oansletten keppelings binne, wat betsjut dat in lyts persintaazje fan 'e ferkeap nei de útjouwer kin gean as in oankeap wurdt makke. Mear ynformaasje oer dit is te finen yn ús FTC Disclosure.

boarnen:

- Borderlands Collection: Pandora's Box op Xbox Store