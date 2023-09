Hoe Ronnie 2K te finen yn NBA 2K24's MyCareer

Ronnie 2K fine yn NBA 2K24's MyCareer kin jo in foarsprong jaan mei takomstige profs, om't jo yn 't algemien kinne begjinne by 90 mei it Rebirth-perk. Yn foargeande jierren is Ronnie 2K yn 'e stêd pleatst, en hat spilers de opdracht him te finen en doelen te foltôgjen om beleanningen te ûntsluten. Yn NBA 2K24 is it finen fan Ronnie 2K lykwols folle ienfâldiger. Hy leit oan it strân, spesifyk by de 3v3-rjochtbanken. Jo kinne him maklik spotte, om't hy sil wurde omjûn troch oare spilers en hy sil in swimbad hawwe om 'e taille.

Om de Rebirth-quest te begjinnen en Ronnie 2K te finen yn NBA 2K24, moatte jo nei jo Spesjale aktiviteitenmenu gean en de syktocht trigger. Sadree't jo hawwe begûn de syktocht, Jo moatte berikke 90 algemien en dan werom nei Ronnie foar in twadde petear. Nei foltôging sil Ronnie jo beleanje mei 3,000 VC en it Rebirth-perk. It Rebirth-perk lit jo alle takomstige MyPlayers begjinne mei in totale wurdearring fan 90 en jout 5% ympulsen oan yn oanmerking komme badges, dy't ek sille begjinne op in sulveren nivo.

De tafoeging fan side-quests, aktiviteiten en sammelstikken yn NBA 2K24's MyCareer hat it mear immersive en oansprekkende makke foar spilers. De oanwêzigens fan Ronnie 2K yn it spultsje foeget in ekstra laach fan opwining ta as spilers stribje him te finen en beleanningen te ûntsluten. Mei de ferienfâldige lokaasje fan Ronnie 2K yn NBA 2K24, kinne spilers maklik tagong krije ta it Rebirth-perk en genietsje fan de foardielen dy't it leveret foar har MyCareer-ûnderfining.

