The Backlash Against NBA 2K24: Second-Worst-Rated Steam Game of All Time

De koartlyn frijlitten NBA 2K24 hat in grutte efterstân fan PC-gamers opsmiten, wêrtroch it it twadde minste beoardielde Steam-spiel fan alle tiden is. Ûntwikkele troch Visual Concepts en publisearre troch 2K, it basketbal spultsje hat krigen in "oerweldigjend negative" brûkers review rating op Steam.

Ien fan 'e primêre klachten fan PC-gamers is dat de PC-ferzje fan NBA 2K24 net op par is mei de PlayStation 5 en Xbox Series X en S ferzjes. Dit gebrek oan pariteit hat frustrearre spilers dy't ferwachte in fergelykbere gaming ûnderfining oer platfoarms. Derneist binne d'r rapporten west fan rampant bedroch en in gebrek oan cross-play yn kaaimodi, wat de ûntefredenens ûnder de PC-spilerbasis fierder oanwakker.

De krityk rjochte op NBA 2K24 is net beheind ta de PC-ferzje. It spul hat ek tsjinoerstelde foar syn agressive mikrotransaksjes, dy't in protte spilers beweare dat se slimmer binne dan ea earder. IGN's resinsje fan NBA 2K24 markearre de "grutlike" mikrotransaksjes dy't yntegraal binne foar in protte populêre spielmodi, wêrtroch it lestich is foar spilers sûnder djippe bûsen om te konkurrearjen.

De negative ûntfangst op Steam hat NBA 2K24 nei it twadde plak op Steam250's Hall of Shame brocht, allinich nei Blizzard's Overwatch 2. Mei in skoare fan just 1.07 basearre op in goedkarringswurdearring fan 11% fan 3,391 stimmen, is de hjoeddeistige status fan it spultsje in refleksje fan de wiidfersprate teloarstelling ûnder spilers.

It bliuwt te sjen hoe't 2K sil reagearje op 'e efterstân en de soargen opwekke troch spilers. Guon fans hoopje dat takomstige updates of patches de problemen kinne oanpakke, benammen it gebrek oan pariteit en de prevalens fan mikrotransaksjes. Yn 'e tuskentiid bliuwe PC-gamers en fans fan' e NBA 2K-searje har teloarstelling útsprekke mei de lêste ynstallaasje.

boarnen:

- IGN: "Elke IGN NBA 2K Review Ever"

- Hall of Shame fan Steam250

Opmerking: It artikel is skreaun op basis fan de ynformaasje levere yn it boarneartikel, sûnder tagong ta de boarnen neamd oan 'e ein.