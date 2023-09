NBA 2K24 Achievements en Trofeeën: De Ultimate Guide to Proving Yourself on the Court

Mei de frijlitting fan NBA 2K24 binne spilers ree om in gloednije set Achievements en Trofeeën oan te pakken om har feardigens op 'e firtuele rjochtbank sjen te litten. De ôflevering fan dit jier biedt 45 útdagings dy't in ferskaat oan doelen en doelstellingen dekke.

Fan it feroverjen fan 'e GOAT-list oant it meitsjen fan foarútgong yn' e WNBA, foltôgers sille genôch hawwe om har dwaande te hâlden. De prestaasjes en trofeeën yn NBA 2K24 binne ûntworpen om gamers nei har grinzen te drukken en in beleanjend ûnderfining te leverjen.

Guon opmerklike útdagings omfetsje it ferslaan fan alle 8 baas-karakters by Sunset Park en The Point, it winnen fan it streetball-toernoai by The Yard, en it beheljen fan 3 stjerren op alle 4 famylje-flashback-spultsjes. Spilers kinne ek foar it earst in GOAT Skill aktivearje, de Tier 4 GOAT Skill Reward ûntskoattelje yn alle 4 kategoryen, en ferskate lagen berikke op 'e GOAT List.

Oare prestaasjes omfetsje it brekken fan rekords yn punten, rebounds, assists, blokken, steals, as trijepunters, it winnen fan Rookie fan it Jier, MVP, Finals MVP, en it kampioenskip yn itselde seizoen, en it oertreffen fan leginden lykas Kareem Abdul-Jabbar en Michael Jordan yn prestaasjes.

Derneist, NBA 2K24 yntrodusearret útdagings spesifyk foar de WNBA, lykas it winnen fan in spultsje yn The W, it berikken fan de heechste progression tier, en útblinke yn alle pylders fan The W. It spul hat ek ferskate MyTEAM taken, ynklusyf it tapassen fan in Diamond Shoe Card , it meitsjen fan in Diamond Shoe yn it MT Shoe Lab, en it foltôgjen fan kolleksjes.

Spilers kinne har sjitekspertize demonstrearje troch perfekte release-shots te meitsjen en spultsjes te winnen mei signifikante marzjes. Se kinne ek har feardigens sjen litte yn gebieten lykas trijepuntsjitten, turnovers, rebounds, blokken en assists om har tsjinstanners te prestearjen.

NBA 2K24 biedt in ryk oanbod fan ynhâld en útdagings foar spilers om te ferkennen en te feroverjen. Oft jo in betûfte gamer binne of nij binne yn 'e franchise, de Achievements and Trophies fan dit jier sille in spannende en kompetitive ûnderfining leverje op' e firtuele basketbalbaan.

