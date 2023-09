Ekspert dielt natuerlike metoaden foar it ferminderjen fan constipatie

Constipatie is in mienskiplik spijsvertering probleem dat beynfloedet in protte minsken. Wy wende ús faaks nei oer-de-counter medisinen foar reliëf, mar d'r binne natuerlike metoaden dy't kinne helpe om constipatie fuortendaliks te ferleegjen. Dokter Janine Bowring, in ferneamde ekspert yn darmsûnens basearre yn Kanada, hat har toptips oer TikTok dield, en krige miljoenen werjeften. Wylst guon minsken skeptysk wêze kinne, wurde dizze metoaden stipe troch wittenskiplik bewiis.

Dus, wat binne dizze natuerlike metoaden foar it ferminderjen fan constipatie? Bowring advisearret it folgjende:

1. Bliuw hydratisearre: Drink genôch wetter is essensjeel foar goede spiisfertarring en darmbewegingen. Dehydraasje kin liede ta ferhurde stoelen en muoite om har troch te jaan. Doel om op syn minst 8 glêzen wetter deis te drinken.

2. Ferheegje fiber yntak: Konsumearjen fan in dieet ryk oan glêstried kin befoarderje reguliere darmbewegingen. Meitsje fruchten, grienten, folsleine kears en leguminten yn jo mielen. Dêrneist kinne jo as nedich in glêstried oanfolling nimme.

3. Oefenje regelmjittich: Fysike aktiviteit stimulearret de spieren yn 'e darm, it befoarderjen fan darmbewegingen. Meidwaan oan reguliere oefening, lykas kuierjen of joggen, om te helpen foar te kommen en te ûntlêsten fan constipatie.

4. Besykje natuerlike remedies: Bowring suggerearret it brûken fan natuerlike remedies lykas herbal teas, lykas pipermint of gember, te kalmeren it spijsvertering systeem en befoarderjen darm regelmjittigens. Probiotika kinne ek foardielich wêze foar it behâld fan in sûne darm.

Hoewol dizze tips kinne helpe om ferbouwen fuortdaliks te ûntlêsten, is it wichtich om de ûnderlizzende oarsaken fan ferbouwen oan te pakken foar reliëf op lange termyn. As jo ​​ûnderfine chronike constipatie of oare spijsvertering problemen, is it oan te rieden om te rieplachtsjen in sûnenssoarch professional foar in goede evaluaasje en personaliseare behanneling plan.

Gearfetsjend, it ferminderjen fan constipatie kin wurde berikt troch natuerlike metoaden lykas hydratisearre bliuwe, fergrutsje fan glêstriedopname, regelmjittich oefenje en natuerlike remedies besykje. Dizze oanbefellings fan Dr. Janine Bowring, in respekteare ekspert yn darmsûnens, jouwe in holistyske oanpak foar it befoarderjen fan spijsvertering sûnens en it ferminderjen fan constipatie.

Definysjes:

- Darmsûnens: ferwiist nei it lykwicht en it optimale funksjonearjen fan it gastrointestinale systeem, ynklusyf de mage, darmen en mikrobiom.

- Constipatie: In betingst karakterisearre troch seldsume of drege darmbewegingen, faaks resultearret yn hurde en droege stoelgang.

boarnen:

- "Ekspert dielt natuerlike metoaden foar it ferminderjen fan constipatie." Deistige post.

– Dr. Janine Bowring, ND, Youtube-kanaal.