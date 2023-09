In resint rapport fan it US Government Accountability Office (GAO) die bliken dat senior amtners by NASA it Space Launch System (SLS) fan it buro sjogge as "ûnbetelber" op har hjoeddeistige kostennivo's. It GAO-rapport, dat de útjeften fan it SLS-programma analysearret, bekritiseart it gebrek oan transparânsje oangeande oanhâldende kosten en markearret de needsaak foar ferbettering fan betelberens.

Hoewol it rapport de nammen of it oantal amtners dy't dizze bewearing makke net iepenbieret, stelt it dat NASA de needsaak erkent foar it ferbetterjen fan betelberens. It SLS-programma fan it buro hat in roadmap ûntwikkele om takomstige kostenbesparring te berikken, dy't omfettet stabilisearjen fan it flechtskema, it fergrutsjen fan effisjinsje, it stimulearjen fan ynnovaasje en it oanpassen fan akwisysjestrategyen om kostenrisiko's te ferminderjen.

De SLS-raket stiet sintraal yn it Artemis-programma fan NASA, dat as doel hat minsken werom te bringen nei de moanne en in permaninte moanne delsetting te fêstigjen. De earste testlansearring fan 'e SLS, neamd Artemis I, fûn plak op 16 novimber en waard beskôge as in signifikant súkses, nettsjinsteande fertragingen. Dit súkses makket it paad foar NASA's earste bemanne testmissy om 'e moanne ein 2024 (Artemis II) en it úteinlike weromkommen fan Amerikaanske astronauten nei de moanne (Artemis III).

De krityk op it SLS-programma bliuwt lykwols oanhâlden, ynklusyf rapporten fan regearingswachthûnen lykas de GAO en de ynspekteur-generaal fan NASA. Dizze rapporten hawwe kontraktearjende problemen markearre, kostenoverschrijdingen en in gebrek oan transparânsje fan NASA oangeande kostenskattingen foar plande Artemis-lansearrings.

It GAO-rapport die ek bliken dat it yn 2014 hie oanbefelle dat NASA in kostenbasisline ûntwikkele foar misjes mei it SLS Block I, mar it buro hat dizze oanbefelling net ymplementearre. Fierder is NASA net fan plan produksjekosten te mjitten om de betelberens fan har machtichste raket te kontrolearjen.

Njonken de $ 12 miljard dy't al bestege oan it ûntwikkeljen fan 'e SLS-raket, hat NASA yn har resinte budzjetfoarstel mear dan $ 11 miljard oanfrege om it programma foar de kommende fjouwer jier te finansieren.

Oer it algemien makket it GAO-rapport soargen oer de duorsumens fan it SLS-programma op har hjoeddeistige kostennivo's, wat NASA freget om betelbere problemen oan te pakken en kostenbesparjende strategyen foar de takomst te sykjen.

boarnen:

- Ferslach fan 'e US Government Accountability Office (GAO).

- CNN artikel