Hoe reparearje NameDrop net wurket op iPhone

De NameDrop-funksje op iPhone is in handige manier om kontaktynformaasje te dielen mei oare iPhone-brûkers fia AirDrop. Guon brûkers hawwe lykwols problemen ûnderfûn mei NameDrop net wurkje. Hoewol de krekte reden efter dit probleem net dúdlik is, binne d'r ferskate fixes dy't jo kinne besykje.

Kontrolearje earst as jo iPhone de NameDrop-funksje stipet. NameDrop wurket allinich op selektearre iPhone-modellen dy't kompatibel binne mei iOS 17. As jo ​​in iPhone X of in earder model hawwe, sil it iOS 17 net stypje en dêrom sil NameDrop net wurkje op jo apparaat. Derneist moatte sawol jo iPhone as de iPhone fan 'e ûntfanger iOS 17 ynstalleare hawwe foar NameDrop om goed te funksjonearjen.

In oare mienskiplike reden dat NameDrop net wurket is it brûken fan it NameDrop-gebeart ferkeard. Om dizze funksje te brûken, moatte jo de boppeste seksjes fan twa iPhones yn 'e buert bringe. Soargje derfoar dat de boppeste dielen fan beide iPhones elkoar oanreitsje of se byinoar pleatse.

As jo ​​per ongeluk de ynstelling "Bringing Devices Together" útskeakele hawwe, kin it ek feroarsaakje dat NameDrop net wurket. Om dit te kontrolearjen, gean nei de Ynstellings-app, iepenje Algemien en tikje op AirDrop-ynstellingen. Soargje derfoar dat de knop "Bringing Devices Together" ynskeakele is.

Problemen mei Bluetooth- en WiFi-ferbining kinne ek ynfloed hawwe op de NameDrop-funksje. Besykje Bluetooth en WiFi op beide iPhones út en oan te skeakeljen om te sjen oft it it probleem oplost.

Standert is AirDrop-sichtberens ynsteld op "Kontakten" op iPhones. Om't NameDrop lykwols wurdt brûkt om kontaktgegevens te dielen mei iPhone-brûkers dy't net yn jo kontakten binne, moatte jo AirDrop-sichtberens ynstelle op "Elkenien" foar NameDrop om goed te wurkjen. Dit kin dien wurde yn 'e AirDrop-ynstellingen.

Soms kin in ienfâldige opnij starte lytse bugs of softwareproblemen reparearje. Besykje jo iPhone opnij te starten om te sjen oft it it probleem mei NameDrop net wurket.

As gjin fan 'e boppesteande oplossingen wurket, kin it weromsette fan de netwurkynstellingen op jo iPhone en de iPhone fan 'e oare persoan helpe. Hâld lykwols yn gedachten dat it weromsette fan de netwurkynstellingen bewarre WiFi-netwurken en earder tafoege Bluetooth-apparaten sil fuortsmite.

Oer it algemien, as jo problemen hawwe mei NameDrop dy't net wurket op jo iPhone, besykje dan dizze reparaasjes om it probleem op te lossen en genietsje fan it gemak fan dielen fan kontakten fia AirDrop.

