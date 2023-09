De ferrassende ûntdekking fan in nij type moannebeving

Wittenskippers hawwe in opmerklike ûntdekking makke yn har stúdzje fan moannebevingen. Doe't Apollo-astronauten seismometers op it oerflak fan 'e moanne pleatsten, fûnen se dat de moanne moannebevingen ûnderfynt, fergelykber mei hoe't de ierde ierdbevings ûnderfynt. Dizze moannebevingen komme yn fjouwer ferskillende soarten: djip, ûndjip, termysk, en dy feroarsake troch meteorytynslaggen. In resinte analyze fan thermyske ierdbevinggegevens opnommen troch ynstruminten fan 'e Apollo 17-missy hat lykwols in fyfde type moannebeving iepenbiere dy't earder ûnbekend wie.

Tidens de Apollo 17 missy waarden trije seismometers kalibrearre om termyske ierdbevings op 'e moanne op te nimmen. Dizze apparaten sammele gegevens fan oktober 1976 oant maaie 1977. Termyske bevings komme foar troch ekstreme temperatuerferoarings as de moanne oergongen fan dei nei nacht, fariearjend fan 250 graden Fahrenheit (121 graden Celsius) oant -208 graden Fahrenheit (-133 graden Celsius).

Mei help fan ferfine techniken, ynklusyf masine learen, ûndersochten ûndersikers fan it California Institute of Technology de gegevens opnij. Se ûntdutsen dat oerdei regelmjittich termyske bevingen foarkomme, mar se fûnen ek ekstra trillingen dy't net relatearre wiene oan de termyske bevingen. Dizze nije bevingen kamen pas moarns foar.

Om de boarne fan dizze mysterieuze bevingen te bepalen, waarden ûndersikers ferrast om te finen dat se ûntstien binne fan 'e moannebasis Apollo 17. Elke moarn, as de basis fan 'e lander wurdt ferwaarme troch de sinne, wreidet it út en trillet, wêrtroch't de bevingen feroarsaakje. Dizze bevings komme mei opmerklike regelmjittigens foar, en barre elke fiif oant seis minuten oer in perioade fan fiif oant sân ierdoeren.

Hoewol dizze moannebevingen miskien net natuerlik foarkomme, drage se noch by oan ús begryp fan 'e seismyske aktiviteit fan' e moanne. Dizze kennis is krúsjaal foar takomstige moanneûntwikkeling.

De ûndersikers beklamje it belang fan it bestudearjen fan de besteande gegevens om eksperiminten en misjes te ûntwerpen dy't de juste fragen oer de moanne beantwurdzje kinne. De moanne is it ienige himellichem, neist de ierde, dat meardere seismometers op har oerflak hat, wat in unike kâns biedt om in oar planetêr lichem yn 'e djipte te studearjen.

Yn 'e ôfrûne moannen waard in nij seismysk ynstrumint neamd it Instrument for Lunar Seismic Activity (ILSA) op' e moanne ynset troch Chandrayaan 3 Lander fan Yndia. It slagge op 26 augustus 2023 in natuerlike moannebeving op te nimmen, hoewol de krekte boarne fan 'e beving noch ûndersocht wurdt.

Fierder ûndersyk nei seismyske aktiviteit fan 'e moanne sil wittenskippers helpe it ûndergrûnske kraterjen fan' e moanne yn kaart te bringen en nei ôfsettings te sykjen. Derneist, troch seismometers te pleatsen yn permanint skaadgebieten op 'e súdpoal fan' e moanne, kinne ûndersikers mooglik wetteriis ûntdekke dat ûnder it oerflak fongen is, om't seismyske weagen stadiger troch wetter reizgje.

De befinings fan dizze stúdzje waarden publisearre yn 'e Journal of Geophysical Research - Planets op septimber 5.

boarnen:

- It orizjinele boarneartikel

- Journal of Geophysical Research - Planets (5 septimber 2023)