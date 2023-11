Stelt Deep-Sea Mining in bedriging foar it marinelibben? Ynsjoch fan Shipboard Experiments

Djip ûnder it oerflak fan 'e oseaan lizze grutte reserves fan weardefolle metalen lykas izer en mangaan. Dizze kostbere boarnen, yn 'e foarm fan ierdappelgrutte nodules en metaal-rike korsten, hawwe de oandacht fan' e djipseemynboubedriuwen wûn dy't fan doel binne se te benutten foar batterijen en elektroanika. Der binne lykwols soargen makke oer de potinsjele skea dy't dizze miningaktiviteiten kinne tabringe oan it marinelibben. In resinte stúdzje, publisearre yn it tydskrift Nature Communications, smyt ljocht op dizze soargen troch eksperiminten oan board útfierd op helmkwallen yn 'e Noarske fjorden.

Mei help fan helmkwallen as ûndersyksûnderwerpen, wiene wittenskippers fan doel de ynfloed te begripen fan sedimint dat yn har tanks pompt is, en simulearje betingsten dy't ûntsteane kinne út djipseemynbou. De resultaten wiene opfallend: de kwallen hiene muoite om te gean mei de oanwêzigens fan modderich wetter. Se besochten harsels fan it sedimint te heljen troch oerstallige slijm te produsearjen, in sichtbere reaksje dy't like op frosted touwen. Op molekulêr nivo waarden stressreaksjes waarnommen, mei genen dy't ferbûn binne mei weefselreparaasje en it ymmúnsysteem aktyf waard.

Dr Helena Hauss, in marine-ekolooch belutsen by de stúdzje, spruts soargen út oer de enerzjyútjeften dy't nedich binne troch de kwallen om sedimint te bestriden en har wolwêzen te behâlden. Yn 'e djippe oseaan dêr't dizze skepsels wenje, is iten min, en de ekstra enerzjylêst oplein troch modderich wetter kin liede ta honger en fermindere fuortplantingssifers. Dizze befinings suggerearje dat de gefolgen fan djipseemynbou yngripende gefolgen kinne hawwe, net allinich foar it marinelibben, mar ek foar minsken.

Neffens de ûndersikers spylje bisten lykas helmkwallen in krúsjale rol yn 'e koalstofsyklus troch koaldiokside opslein yn' e djippe oseaan te hâlden ynstee fan it frij te litten yn 'e sfear. Dêrnjonken kinne fisksoarten dy't ôfhinklik binne fan dizze mid-oseaanmienskippen, ynklusyf kommersjeel wichtige soarten lykas tonyn, negatyf beynfloede wurde. Dêrom wurdt it beskermjen fan it delikate lykwicht fan 'e iepen oseaan ymperatyf om de ekologyske tsjinsten dy't it leveret te behâlden.

De befinings fan 'e stúdzje betsjutte in wichtige stapstien yn it begripen fan' e potensjele miljeu-ynfloeden fan aktiviteiten yn 'e djipseemynbou. Wylst de wrâld wrakselet mei de groeiende fraach nei mineralen, moatte beliedsmakkers, wittenskippers en mynboubedriuwen gearwurkje om duorsume praktiken te fêstigjen dy't marine-ekosystemen beskermje en it delikate lykwicht fan 'e oseanen fan ús planeet.

Faak Stelde Fragen

Wat is djipseemynbou?

Djippeseemynbou ferwiist nei de winning fan weardefolle mineralen út 'e oseaanflier. It giet om it fuortheljen fan metaalrike knobbels of koarsten fûn yn ûnderwetterregio's lykas hydrothermale vents.

Djippeseemynbou ferwiist nei de winning fan weardefolle mineralen út 'e oseaanflier. It giet om it fuortheljen fan metaalrike knobbels of koarsten fûn yn ûnderwetterregio's lykas hydrothermale vents. Wat binne helmkwallen?

Helmet kwallen binne grutte, diner-plaat-sized kwallen fûn yn djippe wetters wrâldwiid, typysk op djipten fan 1,500 oant 2,000 fuotten. Se tsjinje as represintative organismen foar de sêfte bisten dy't wenje yn 'e iepen oseaan.

Helmet kwallen binne grutte, diner-plaat-sized kwallen fûn yn djippe wetters wrâldwiid, typysk op djipten fan 1,500 oant 2,000 fuotten. Se tsjinje as represintative organismen foar de sêfte bisten dy't wenje yn 'e iepen oseaan. Wat wiene de effekten fan eksposysje foar sedimint op 'e kwallen?

Blootstelling oan sedimint late ta sichtbere reaksjes lykas it produsearjen fan oermjittich slym om harsels fan it modderige wetter ôf te heljen. Op molekulêr nivo waarden stressreaksjes waarnommen mei de aktivearring fan genen dy't ferbûn binne mei weefselreparaasje en it ymmúnsysteem.

Blootstelling oan sedimint late ta sichtbere reaksjes lykas it produsearjen fan oermjittich slym om harsels fan it modderige wetter ôf te heljen. Op molekulêr nivo waarden stressreaksjes waarnommen mei de aktivearring fan genen dy't ferbûn binne mei weefselreparaasje en it ymmúnsysteem. Wêrom is djipseemynbou in reden foar soarch?

Djippeseemynbouaktiviteiten kinne it marinelibben potinsjeel skealje en essensjele ekologyske prosessen fersteure. It kin liede ta úthongering en fermindere fuortplantingssifers foar ferskate djipsee-organismen, en beynfloedet it delikate lykwicht fan it oseaan-ekosysteem en de beskikberens fan wichtige fisksoarten wêrop minsken fertrouwe foar ûnderhâld.

Djippeseemynbouaktiviteiten kinne it marinelibben potinsjeel skealje en essensjele ekologyske prosessen fersteure. It kin liede ta úthongering en fermindere fuortplantingssifers foar ferskate djipsee-organismen, en beynfloedet it delikate lykwicht fan it oseaan-ekosysteem en de beskikberens fan wichtige fisksoarten wêrop minsken fertrouwe foar ûnderhâld. Wat kin dien wurde om it marinelibben te beskermjen?

It beskermjen fan it marinelibben fereasket it ymplementearjen fan duorsume praktiken en regeljouwing foar djipseemynbou. Gearwurking tusken beliedsmakkers, wittenskippers en mynboubedriuwen is de kaai foar it garandearjen fan ferantwurde boarnewinning, wylst de yntegriteit fan marine-ekosystemen behâlden wurdt.

boarnen:

- Oarspronklik artikel: [The New York Times](https://www.nytimes.com)

- Ofbyldingboarne: [Unsplash](https://www.unsplash.com)