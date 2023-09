Nije Mortal Kombat Trailer ûntbleatet Jean-Claude Van Damme Skin

Netherrealm Studios hat útbrocht in nije trailer hjoed showcasing de Jean-Claude Van Damme hûd yn Mortal Kombat 1. De trailer features Van Damme fighting ferskate karakters, ynklusyf Johnny Cage, en markearret de alternative hûd beskikber foar de Mortal Kombat feteraan. Dizze spesjale hûd kin allinich ûntskoattele wurde troch de Premium / Collector's edysjes fan it spultsje te keapjen.

De Van Damme-hûd yn Mortal Kombat 1 is in knypeach nei de ferbining fan 'e akteur mei de franchise. It karakter fan Johnny Cage yn it spul is al lang ynspirearre troch Van Damme, mei ien fan 'e hântekening fan Cage is in split-legged groin punch, docht tinken oan in beweging útfierd troch Van Damme yn' e film Bloodsport.

Yn feite hienen de ûntwikkelders by Midway Games, de orizjinele makkers fan 'e Mortal Kombat-searje, besocht de lisinsje te befeiligjen om de likenis fan Van Damme te brûken yn it earste Mortal Kombat-spiel. Dizze kâns kaam doe lykwols net út.

Tidens in resinte ôflevering fan Hot Ones iepenbiere Mortal Kombat mei-skepper Ed Boon hoe't it team yn it ferline meardere besykjen hie makke om mei Van Damme gear te wurkjen, mar net slagge. "Dizze kear sloegen wy de lotterij, en wy krigen him," sei Boon. "En wy hawwe eins syn stim, en hy sil it karakter fan Johnny Cage wurde."

Mortal Kombat 1 is ynsteld om te frijlitten op septimber 19. Neist de Jean-Claude Van Damme-hûd sil it spultsje ek de weromkomst fan searje veteran Nitara hawwe, dy't útsprutsen wurdt troch aktrise Megan Fox.

