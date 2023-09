Mortal Kombat 1 ûntbleatet Jean-Claude Van Damme as Johnny Cage

NetherRealm Studios, de makkers fan Mortal Kombat 1, hat krekt it uterlik fan Jean-Claude Van Damme as Johnny Cage yn it spul ûntbleate. De iepenbiering fan dizze spesjale hûd, dy't Van Damme hat yn syn byldbepalende outfit út 'e film Bloodsport út 1988, barde tidens de ôflevering fan searje mei-skepper Ed Boon fan Hot Ones.

It optreden fan Van Damme yn Mortal Kombat 1 hat betsjutting fanwegen de skiednis tusken Bloodsport, Van Damme, en de spielfranchise sels. Yn 'e iere stadia fan ûntwikkeling wie de earste Mortal Kombat eins bedoeld om in Van Damme-spiel te wêzen. It team efter it spultsje woe dat Van Damme de stjer fan 'e titel wie, sels ôfbyldings fan Bloodsport yn har earste pitch. Dit konsept kaam lykwols nea ta bloei en ynstee waard Mortal Kombat berne. Johnny Cage, ien fan 'e karakters fan it spul, hat altyd like in earbetoan of parody fan Van Damme te wêzen, wêrtroch dizze spesjale hûd in kulminaasje is fan dy ferbining.

De Van Damme-hûd sil beskikber wêze foar Kombat Pack-eigners, dy't tagong hawwe ta ekstra ynhâld fia de seizoenspas. Wylst byldmateriaal fan 'e hûd earder is pleage, is dit de earste kear dat de rendering folslein is iepenbiere. It wurdt ferwachte om te lansearjen neist Mortal Kombat 1's iere tagongsrelease.

Mortal Kombat hat in skiednis fan it opnimmen fan celebrity skins yn it spultsje. Foarige ôfleveringen befette skins mei de likenis en stimmen fan DJ Dimitri Vegas, lykas castleden Bridgette Wilson, Linden Ashby, en Christopher Lambert út 'e Mortal Kombat-film út 1995. Derneist omfette Mortal Kombat X in spesjale hûd foar Jax, portrettearre troch Carl Weathers, bondele mei de Predator DLC.

