Nije manieren om skins te ûntsluten yn Mortal Kombat 1: Spilers brûke datummanipulaasje

Yn 'e wrâld fan fideospultsjes fine spilers altyd ynnovative manieren om útdagings te navigearjen en ferburgen ynhâld te ûntsluten. Mortal Kombat 1, de lêste ôflevering yn 'e byldbepalende fjochtspul-searje, is gjin útsûndering. Koartlyn hawwe spilers in unike technyk ûntdutsen om tagong te krijen ta earder net beskikbere skins sûnder foar har te beteljen.

De ûntwikkelders by NetherRealm hie yntrodusearre bepaalde skins as ûnderdiel fan 'e Invasions modus yn Season 1. Dizze skins wiene yn earste ynstânsje allinnich te krijen fia gameplay. Se waarden lykwols koartlyn beskikber steld foar oankeap mei de yn-spultsje faluta, Dragon Krystals. Dizze beweging soarge foar weromslach fan 'e mienskip, om't spilers waarden liede om te leauwen dat dizze skins allinich yn takomstige seizoenen weromkomme.

Yn in ferrassende beurt fan barrens fûnen Mortal Kombat 1-spilers in manier om de oankeap te omgean en dizze begeerde skins fergees te ûntsluten. Troch de datumynstellingen op har konsoles te manipulearjen, koene spilers de Season 1-skins tagonklik meitsje. Se moasten gewoan de datum fan 'e konsole feroarje nei in tiid foar 11 novimber, it spultsje oplade, de winske skins keapje, en dan de datum weromsette nei it no. Dizze eksploitaasje tastien spilers te hâlden de skins sûnder útjeften gjin faluta.

De ûntdekking fan dizze eksploitaasje fan datummanipulaasje ferspraat rap fia sosjale mediaplatfoarms lykas Twitter en Reddit. Spilers dielde har súksesferhalen en warskôgen oaren om har hurd fertsjinne munt net te besteegjen oan dizze skins, om't se se maklik koene ûntsluten troch de datumynstellingen te brûken.

FAQ:

F: Kin ik dizze eksploitaasje brûke op elk spielplatfoarm?

A: De eksploitaasje is befêstige om te wurkjen op PlayStation 5 en Nintendo Switch-konsoles.

F: Sil it brûken fan dizze eksploitaasje ynfloed hawwe op myn gameplay-ûnderfining?

A: Wylst de eksploitaasje sels gjin ynfloed hat op gameplay, kin it de monetarisaasjestrategy fan 'e ûntwikkelders en de yntegriteit fan' e yn-spultsje-ekonomy ûndergrave.

F: Sil NetherRealm dizze eksploitaasje patchje?

A: It is heul wierskynlik dat de ûntwikkelders dit probleem sille oanpakke mei in hotfix of needpatch om de yntegriteit fan har monetarisaasjeplan te behâlden.

As spilers trochgean mei it ûntdekken fan nije techniken en geheimen binnen Mortal Kombat 1, bliuwt it spultsje in dynamyske en evoluearjende ûnderfining. De opwining om dizze ûntdekkings hinne markeart de hertstochtlike en ynventive aard fan 'e gamingmienskip.

