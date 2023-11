Untdek hoe't spilers betellingen foar skins omgeane yn Mortal Kombat 1

Yn 'e ôfrûne wiken hawwe Mortal Kombat 1-spilers in nije manier fûn om skins te krijen sûnder jild te hoegjen. Troch de datumynstellingen op har konsoles te manipulearjen, kinne spilers skins ûntsluten dy't earder allinich te keap wiene. Dizze tûke eksploitaasje hat in weach fan opwining opsmiten ûnder Mortal Kombat-fans, om't se no tagong kinne ta eksklusive ynhâld sûnder in sint út te jaan.

De ûntdekking fan dizze eksploitaasje komt nei in kontroversjele beweging fan NetherRealm, de ûntwikkelder fan it spultsje, om earder eksklusive skins beskikber te meitsjen foar oankeap mei de premium faluta fan it spultsje. Dit beslút waard moete mei weromslach fan 'e mienskip, dy't fielde dat se profitearre waarden. Spilers fûnen lykwols gau in oplossing foar dit probleem troch de datum op har konsoles te feroarjen.

Troch de datum te feroarjen nei in tiid foardat de skins beskikber steld waarden foar oankeap, kinne spilers se fergees ûntsluten. Se kinne dan har konsole weromsette nei de juste datum en de ûntskoattele skins hâlde. Dizze tûke taktyk is ferspraat oer sosjale mediaplatfoarms, mei spilers dy't har súksesferhalen diele en oaren warskôgje om har jild net te fergrieme op it keapjen fan skins.

Wylst dizze eksploitaasje in tydlike oplossing hat levere foar spilers dy't sykje om eksklusive skins te krijen, is it wichtich om te notearjen dat it in oplossing is en net in oplossing op lange termyn. NetherRealm sil dit probleem wierskynlik oanpakke yn takomstige updates of patches om te soargjen dat spilers gjin betelling foar yn-spultsje-ynhâld kinne omgean.

Ta beslút, de ûntdekking fan dizze datum-skeakel-eksploitaasje yn Mortal Kombat 1 hat spilers in manier jûn om premium skins te ûntsluten sûnder jild te hoegjen. Hoewol dit in spannende ûntwikkeling is foar fans fan it spultsje, is it wichtich om te betinken dat dit gjin permaninte oplossing is en yn 'e takomst kin wurde patched. Spilers moatte genietsje fan dizze kâns wylst it duorret en hâld in each út foar updates fan NetherRealm.

FAQs

1. Hoe wurket de datum switch eksploitaasje?

Om de eksploitaasje fan 'e datumwiksel te brûken, feroarje spilers de datum op har konsole nei in tiid foardat de skins beskikber steld waarden foar oankeap. Hjirmei kinne se de skins ûntsluten sûnder jild te hoegjen. Se kinne dan har konsole weromsette nei de juste datum en de ûntskoattele skins hâlde.

2. Is de datum switch eksploitearje in permaninte oplossing?

Nee, de eksploitaasje fan datumwiksel is gjin permaninte oplossing. It is wierskynlik dat NetherRealm dit probleem sil oanpakke yn takomstige updates of patches om te soargjen dat spilers gjin betelling foar yn-spultsje-ynhâld kinne omgean.

3. Kin de datum switch eksploitaasje wurde brûkt op alle platfoarms?

Wylst de eksploitaasje ynearsten waard ûntdutsen op PlayStation 5, is it ek rapportearre om te wurkjen oan 'e Nintendo Switch. Spilers op oare platfoarms moatte foarsichtich wêze en har eigen ûndersyk dwaan foardat se besykje dizze eksploitaasje te brûken.